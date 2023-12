De Euronews

Alemanha vive situação difícil devido à escassez de habitação e aumento dos preços dos alojamentos: em 2023, o número de pessoas em situação de sem-abrigo aumentou em todo o território alemão.

PUBLICIDADE

O aumento do custo de vida, a escassez e o aumento dos preços da habitação têm tido um forte impacto na vida das famílias alemãs. Muitas precisam de recorrer à ajuda de associações para conseguirem comer - e há mesmo quem perca a casa.

Bernd Siggelkow, fundador da Arche, uma associação de auxílio e solidariedade social, alerta para o aumento significativo da pobreza infantil na Alemanha e revela que, desde que fundou a organização há 30 anos, o número de crianças nesta situação triplicou.

"Não era preciso ser um vidente, há dez anos, para saber o que iria acontecer se não combatêssemos a pobreza. Agora, foi-nos confirmado que a educação das nossas crianças é muito pobre na Alemanha, 25% dos alunos do quarto ano não sabem ler corretamente. É alarmante e nós apercebemo-nos disso. E isto tem muito a ver com dinheiro", defende.

O cenário agrava-se no inverno e as ruas são os espelhos das dificuldades, recebendo cada vez mais pessoas em situação de sem-abrigo. Berlim criou o Cold Bus, um autocarro que percorre a cidade e oferece mantimentos e sacos-cama.

Em entrevista à Euronews, Mathias Forster, voluntário a trabalhar no chamado "autocarro do frio", destaca que a procura é muito superior à oferta e sublinha que é urgente encontrar soluções,

De acordo com as estatísticas oficiais alemãs, 57% das pessoas que se encontram em situação de sem-abrigo perderam a casa após a rescisão do contrato de arrendamento.