Apagão na TV pública polaca: Incerteza nos corredores da TVP

De Magdalena Chodownik

Uma das primeiras medidas do novo governo de Donald Tusk foi exonerar as direções dos canais da TV pública, acusados de serem porta-vozes do anterior executivo.

Esta quarta-feira, as estações da televisão pública polaca (TVP) deixaram de funcionar. Foi o caso do canal de informação TVP Info. Alguns canais recuperaram o poder de emissão, mas isso não impediu as mudanças que se iniciaram nos meios de comunicação públicos, com a nomeação de novos conselhos de administração. A medida foi tomada pelo novo governo, de Donald Tusk, em reação ao alegado controlo dos meios de comunicação social do anterior executivo, comandado pelo partido Lei e Justiça.

Muitos funcionários da TVP não sabem o que lhes vai acontecer. Isso mesmo foi expresso pelo lusodescendente Samuel Pereira, até hoje diretor da TVP Info: "Isto está a causar muito stress às pessoas que simplesmente querem fazer o seu trabalho, e que também parecem não ver razão para sucumbir ao "Estado de Direito" [no sentido de poder físico], porque é a lei que deve ser o poder decisivo, e não a força [física] que pode contornar o Estado de Direito de alguma forma. O facto é que a situação é difícil. As pessoas tentam apoiar-se umas às outras. Algumas pessoas estão a sentir-se melhor e outras pior, mas também não temos razão para concordar com isto numa situação em que não há bases legais para assumir a transmissão do TVP Info e permitir que isso aconteça", disse Pereira à Euronews.

Entretanto, à porta da TVP, começaram as manifestações contra a decisão do novo governo: "Protejam a grande televisão polaca, a melhor que existe. Como atua este governo? Apodera-se dos meios de comunicação social como um verdadeiro hooligan. O que é que se passa exatamente? Está em causa a liberdade de expressão. É um golpe de Estado", diz Anna Machowska, manifestante.

Apoiantes do governo acusam TVP de manipulação

Muitos não concordam com os manifestantes e sublinham que a TVP, sob o governo do Lei e da Justiça, não estava necessariamente a dizer a verdade. Diz Patryk Michalski, jornalista do site Wirtualna Polska: "Os telespetadores da TVP Info e da "News" foram manipulados durante muitos anos. Estas manipulações foram provadas e descritas por muitos investigadores dos meios de comunicação social e o que a TVP mostrou tornou-se o tema de muitas dissertações de mestrado ou mesmo de doutoramento na Polónia. O Provedor de Justiça também indicou exemplos específicos disso durante anos".

Os políticos da coligação governamental sublinham que as mudanças que estão agora a decorrer na TVP são necessárias.

Diz Adrian Witczak, deputado da Plataforma Civil: "São notícias muito boas - a TVP deixou de emitir, deixou de praticar propaganda e ódio. Podemos dizer claramente que não estamos a assumir o controlo da TVP, estamos sim a restaurá-la e a devolvê-la aos polacos. Foi o que prometemos nas eleições de 15 de outubro".

A mudança na gestão e no perfil dos meios de comunicação social públicos não foi uma surpresa e a coligação no poder já a anunciava há muito tempo, mas a disputa entre os dois lados não vai certamente terminar tão cedo.