É a maior caravana de migrantes em mais de um ano: cerca de 6.000 pessoas vindas de países da América Central, Cuba e Venezuela, estão nesta altura no México, a caminho dos Estados Unidos da América. No grupo, que transporta uma faixa onde se lê "êxodo da pobreza", incluem-se milhares de crianças.

A caravana passou a fronteira mexicana dias antes da visita ao país do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, que vai encontrar-se com o presidente do México para procurar novos acordos para controlar a vaga de migrantes que têm tentado chegar aos Estados Unidos por território mexicano.

Só no mês de dezembro foram detidos diariamente cerca de 10 mil migrantes a tentarem entrar nos Estados Unidos pela fronteira a sul.