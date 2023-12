De Euronews

A Ucrânia celebra esta segunda-feira, e pela primeira vez, o Natal. O objetivo é distanciar-se das tradições da igreja ortodoxa russa, que comemora a 7 de janeiro.

Na Catedral de Odessa, decorada com árvores de Natal e um presépio, os cristãos ortodoxos assistiram à missa agora que a Ucrânia celebra o Natal no dia 25 de dezembro, segundo o calendário gregoriano.

É a primeira vez que a Ucrânia adota esta data, depois de abandonar a data do calendário juliano, dia 7 de janeiro na Igreja Ortodoxa, numa afronta à Rússia.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, assinou uma lei em julho deste ano, alterando as celebrações para 25 de dezembro, argumentando que essa decisão permite aos ucranianos "abandonar a herança russa de impor celebrações de Natal em 7 de janeiro".

Na mensagem de Natal, gravada a partir do Mosteiro das Cavernas de Kiev e transmitida na televisão, Zelenskyy sublinhou que esta segunda-feira todos os ucranianos estão juntos.

"Hoje todos celebramos o Natal juntos. Na mesma data, como uma grande família, como uma nação, como um país unido. E hoje a nossa oração comum será mais forte do que nunca. A oração do povo será ouvida na Europa e no mundo", afirmou o presidente ucraniano.

Na véspera de Natal, os ucranianos saíram às ruas de Lviv em procissão com o tradicional "didukh", uma decoração feita de trigo que simboliza o sacrifício.

A terceira denominação ortodoxa do país, a Igreja Católica Grega Ucraniana, também realizará as celebrações de Natal esta segunda-feira, 25 de dezembro.

A Ucrânia estava sob a liderança espiritual de Moscovo desde o século XVII.