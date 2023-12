Sérvia passa a permitir entrada de carros com matrícula do Kosovo

De Euronews

Medida destina-se a facilitar a circulação e "não significa, de modo algum, o reconhecimento da independência".

A Sérvia deu um passo para resolver um dos principais diferendos que a opõem ao Kosovo, cuja independência continua a não reconhecer: Os veículos com matrícula do Kosovo vão passar a poder entrar e circular na Sérvia, segundo anunciou agora Belgrado.

É uma medida que recebeu já o aplauso da União Europeia. O primeiro-ministro kosovar,Albin Kurti, saudou igualmente a medida, relembrando que a Sérvia usou a questão das matrículas como arma para aumentar a tensão na região: "Salientando os potenciais benefícios de facilitar a livre circulação entre os dois Estados, penso que esta decisão surge após um impasse de uma década em relação ao acordo anterior. A utilização deliberada da questão das matrículas pela Sérvia contribuiu para a escalada das tensões de segurança na nossa região setentrional", disse Kurti.

No entanto, avisos colocados nas fronteiras deixam claro que esta medida se destina simplesmente a facilitar a circulação e não significa um reconhecimento, por parte das autoridades sérvias, da independência do Kosovo.

Até agora, a entrada só é permitida caso os automobilistas colem autocolantes nas partes da matrícula com o símbolo nacional do Kosovo. Foi a solução de compromisso encontrada para o braço-de-ferro que se prolongava, já que nem a Sérvia admitia os veículos do Kosovo nem o Kosovo permitia a entrada de carros com matrícula Sérvia.

No ano passado, o Kosovo recuou com a medida que obrigava os sérvios kosovares a substituir as matrículas sérvias por outras emitidas pelas autoridades de Pristina.