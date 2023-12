EUA aprovam venda de armas a Israel sem passar pelo Congresso

Esta nova venda de armas acontece numa altura em que a comunidade internacional aumenta as críticas a Israel, com a África do Sul a acusar o país de genocídio dos palestinianos.

Apesar da crescente pressão e das cada vez maiores críticas a Israel pelo número elevado de vítimas civis na Faixa de Gaza, o governo norte-americano aprovou a venda de mais material militar a Israel, no valor de 147,5 milhões de dólares (133,6 milhões de euros) sem passar pelo Congresso.

África do Sul acusa Israel de genocídio em tribunal da ONU

Numa altura em que o número de vítimas mortais entre os palestinianos chega às 21.300, Israel está a ser cada vez mais atacado pela comunidade internacional. A África do Sul apresentou uma queixa no Tribunal Internacional de Jistiça da ONU contra Israel por genocídio, uma queixa à qual Israel reagiu "com repugnância", citando o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O secretário-geral-adjunto das Nações Unidas, Khaled Khiari, alertou para o alastramento do conflito à Cisjordânia, onde já morreram 304 palestinianos desde o início do conflito a 7 de outubro. A região está a ser palco, segundo o alto responsável, "das maiores operações israelitas desde a segunda intifada".

Na reunião do Conselho de Segurança da ONU, Khiari mostrou-se também preocupado com a situação na fronteira com o Líbano: "As contínuas trocas de tiros diárias através da Linha Azul representam um grave risco para a estabilidade regional. Registaram-se vários casos de ataques mais profundos nos territórios do Líbano e de Israel, o que levanta o espetro de um conflito incontrolado, com consequências potencialmente devastadoras para as populações de ambos os países", disse.

Israel destrói quartel-general do Hamas em Gaza

O exército israelita continuou a combater e a atacar vários pontos de Gaza por terra, mar e ar no sábado, afirmando ter morto "dezenas" de milicianos nas últimas horas, no 85º dia de guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas.

As Forças Armadas israelitas divulgaram na sexta-feira imagens do que afirmaram ser "túneis do quartel-general do Hamas localizados e destruídos no norte da Faixa de Gaza".

Segundo o comunicado do exército, as tropas "localizaram e destruíram um dos apartamentos do esconderijo do líder da organização terrorista Hamas na Faixa de Gaza, Yahya Sinwar", perto da cidade de Gaza, no norte da Faixa de Gaza.

A guerra entre Israel e o Hamas arrasou a parte norte da Faixa de Gaza, aumentando os receios de um destino semelhante para o sul, à medida que a ofensiva aérea e terrestre de Israel se alarga.

De acordo com as Nações Unidas, dezenas de milhares de palestinianos deslocados têm-se dirigido, nos últimos dias, para a cidade de Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza, já sobrecarregada.

Rafah está a ter dificuldades em lidar com o afluxo de famílias deslocadas. Milhares de pessoas fugiram para esta cidade para escapar aos bombardeamentos intensos de Israel no centro de Gaza e na cidade de Khan Younis.

Os deslocados chegam em camiões, carroças ou a pé, carregando os escassos pertences que conseguiram salvar. Muitos deles não encontram espaço nos abrigos já sobrecarregados.

São obrigados a montar tendas e abrigos improvisados em terrenos vazios e na berma das estradas. As Nações Unidas disseram, no final de quinta-feira, que cerca de 100.000 pessoas tinham chegado a Rafah nos últimos dias.

Bombardeamento faz 40 mortos

O hospital dos Mártires de al-Aqsa, na cidade de Deir al-Balah, no centro de Gaza, recebeu os corpos de 40 pessoas, incluindo 28 mulheres, mortas nos bombardeamentos israelitas durante a noite e a manhã de sexta-feira, segundo o serviço de registo do hospital.

As baixas incluem pessoas mortas em ataques nos campos de Maghazi, Nuseirat e na cidade de Deir al-Balah, disse um jornalista da Associated Press no hospital.

O jornalista viu pelo menos duas crianças e uma mulher grávida entre os mortos. Também havia partes de corpos que chegaram ao hospital durante a noite.