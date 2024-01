De Euronews

Benjamin Netanyahu deixou um aviso ao Hezbollah para que "aprenda que o Hamas já aprendeu".

PUBLICIDADE

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse, este domingo, que a guerra em Gaza vai continuar até que Israel atinja "todos os seus objetivos", incluindo a eliminação do Hamas e o regresso de todos os reféns israelitas.

Durante a reunião do gabinete de guerra de Israel, Netanyahu também se dirigiu ao Hezbollah: "Estou a sugerir ao Hezbollah que aprenda o que o Hamas já aprendeu nos últimos meses", afirmou.

Entretanto, o porta-voz do exército israelita, Daniel Hagari, confirmou que uma base de controlo de tráfego aéreo, localizada no norte de Israel, foi atingida pelo Hezbollah no sábado, mas não deu detalhes sobre a extensão dos danos.

Já na Cisjordânia, uma criança palestiniana, com idade entre os três e os quatro anos, foi morta por engano depois da polícia israelita ter disparado sobre um par de alegados atacantes num posto de controlo na Cisjordânia ocupada.

Mais de 22.800 palestinianos foram mortos na guerra, na sua maioria mulheres e menores, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governado pelo Hamas, que não faz distinção entre mortes de civis e de combatentes.