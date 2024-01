Ataque a edifício no centro de Gaza faz pelo menos 20 mortos

De Euronews

O ataque ocorreu na cidade de Deir al-Balah, perto do Hospital Al Aqsa. A ofensiva israelita já matou mais de 23.357 palestinianos e feriu mais de 59.000.

Pelo menos 20 pessoas foram mortas após um ataque a um edifício de dois andares na cidade de Deir al-Balah, no centro de Gaza, esta quarta-feira, perto do Hospital Al Aqsa, de acordo com o departamento de emergência da unidade de saúde.

Imagens do rescaldo da explosão captadas pela agência AP mostram dezenas de pessoas a correr em pânico enquanto montanhas de poeira se erguem no céu. Vários cadáveres foram avistados junto à estrutura de dois andares, onde dezenas de pessoas se juntaram para tentar recuperar os sobreviventes.

No final desta terça-feira, um ataque na cidade de Rafah, no extremo sul de Gaza, atingiu uma casa, matou pelo menos 14 pessoas e feriu pelo menos 20 outras, incluindo mulheres e crianças, segundo as autoridades de saúde.

Desde o início da guerra, a ofensiva israelita matou 23.357 palestinianos e feriu mais de 59.000, de acordo com o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas. Cerca de dois terços dos mortos são mulheres e crianças.

No ataque de 7 de outubro, em que o Hamas dominou as defesas israelitas e invadiu várias comunidades, os militantes palestinianos fizeram cerca de 1200 vítimas mortais, na sua maioria civis.