Na sequência dos ataques dos Houthi a navios mercantes no Mar Vermelho, os norte-americanos voltaram a atingir alvos dos rebeldes no Iémen

As forças armadas norte-americanas lançaram, na quarta-feira, uma nova ronda de ataques com mísseis, a partir de navios e submarinos, contra alvos controlados pelos rebeldes Houthi no Iémen.

É a quarta vez, em poucos dias, que os EUA atingem diretamente os Houthi, que estão a usar armas fornecidas pelo Irão.

Os mais recentes ataques aconteceram depois de os Estados Unidos terem anunciado que tinham colocado os Houthis de novo na sua lista de terroristas globais. As sanções que acompanham esta designação formal têm como objetivo cortar as fontes de financiamento dos grupos extremistas violentos.

Os EUA atingiram 14 alvos dos Houthi, revelaram as forças armadas norte-americanas, acrescentando que os rebeldes são uma "ameaça iminente" aos navios mercantes dos EUA na região do Mar Vermelho, pelo que se limitaram a exercer o direito de se defenderem.

Os ataques têm vindo a aumentar, de ambos os lados, nos últimos dias. Os Houthis têm, inclusivamente, tentado atingir embarcações norte-americanas e britânicas, na sequência da resposta dos dois países da NATO aos ataques dos rebeldes.

Os Houthi dizem estar a atacarnavios associados a Israel como forma de apoio aos palestinianos em Gaza, no entanto, alguns destes não têm qualquer ligação à Palestina.