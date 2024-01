Desfrutar da época de inverno no Qatar, das tradições marítimas aos balões de ar quente

O inverno no Qatar oferece as condições climatéricas ideais para passar mais tempo ao ar livre, e Qatar 365 selecionou algumas opções para os habitantes locais e os visitantes desfrutarem.

Neste episódio, Qatar 365 analisa as diversas atividades disponíveis em Doha para que as pessoas aproveitem o tempo ao ar livre durante os meses mais frios.

Os cataris têm muito orgulho no seu património e nas suas tradições marítimas. Aproveitam sempre todas as oportunidades para o celebrar. Os barcos clássicos utilizados para o mergulho de caçar pérolas e o comércio de mercadorias em alto mar, muito antes da descoberta do petróleo e do gás, são conhecidos localmente como Dhows. Estes barcos foram expostos num Festival Cultural anual da aldeia de Katara. Aadel Haleem navegou pelos stands, celebrando a história marítima do Qatar.

A península do Qatar expandiu a sua oferta de lazer e diversão, o que constitui um bónus para os visitantes internacionais. Laila Humairah foi presenteada com uma visita especial ao Lusail Winter Wonderland para descobrir as suas atividades emocionantes e familiares, e as opções do parque temático.

A excitação também está nos céus do Qatar durante a época de inverno. Aproveitando ao máximo as perfeitas condições climatéricas, o Festival de Balões do Qatar oferece uma exibição colorida de balões de ar quente, provenientes de todo o mundo e alguns com designs extravagantes. Tornou-se um evento imperdível tanto para os habitantes locais, como para os turistas.