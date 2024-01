Líder de grupo criminoso internacional detido em Espanha

De Euronews

Um dos líderes do grupo conhecido como "Máfia Mocro" está entre os seis detidos de uma mega-operação da polícia espanhola.

A polícia espanhola deteve seis pessoas na província de Málaga e no enclave de Melilla por alegados crimes de branqueamento de capitais, tráfico de droga e pertença a uma organização criminosa.

Entre os detidos está um dos principais líderes de uma organização criminosa intercontinental conhecida como "Máfia Mocro". O termo refere-se a uma vasta rede criminosa, constituída principalmente por grupos de origem marroquina. O grupo, seguido pelas autoridades desde 2018, é acusado de tráfico internacional de drogas, sobretudo cocaína, em grande escala. Os investigadores dizem que tem extensas redes marítimas e comerciais que abrangem várias localidades de Espanha e noutros países.

Os suspeitos estiveram alegadamente envolvidos no branqueamento de mais de seis milhões de euros provenientes do tráfico de droga. A operação resultou também na apreensão de 75 mil euros em dinheiro, jóias no valor de 10 mil euros e duas armas de fogo, anunciou a polícia. Os investigadores também congelaram bens pertencentes aos suspeitos, incluindo 172 propriedades avaliadas em 50 milhões de euros e quase três milhões de euros em contas bancárias.