Vice-diretor do Programa Alimentar Mundial sobre Gaza: "Fome generalizada ao virar da esquina"

De Euronews

Vice-diretor executivo do Programa Alimentar Mundial sublinha que todos em Gaza desesperam por comida e que um quarto da população está mesmo em situação catastrófica. Em entrevista à Euronews, Carl Skau deixa um aviso sério - a fome generalizada pode afetar o território a qualquer momento.

PUBLICIDADE

Desde a ofensiva militar lançada por Israel contra o Hamas no passado mês de outubro, cerca de 85% da população da Faixa de Gaza está deslocada e quase toda a população enfrenta fome extrema.

Numa altura em que os abastecimentos de comida sofrem cada vez mais restrições, a situação agrava-se de dia para dia e centenas de milhares já vivem mesmo numa situação de catástrofe.

A correspondente da Euronews Giorgia Orlandi conversou com o vice-diretor executivo do Programa Alimentar Mundial e Carl Skau fala em puro "desespero".

"Realmente terrível. Toda a população de dois milhões e 200 mil pessoas desespera por comida. Estão todos num nível de crise. Um quarto da população - 500 mil pessoas - está em situação de catástrofe, é algo sem precedentes, a escala, a gravidade mas também o ritmo a que as coisas acontecem neste momento. A fome generalizada pode estar ao virar da esquina", sublinhou o responsável.

Em comparação com o período anterior à guerra, o número diário de camiões de ajuda humanitária que entram em Gaza passou de 500 para apenas 30.

"A burocracia é tremenda no que respeita aos acessos da Jordânia ou do Egito a Gaza. Precisamos de simplificar o processo para garantirmos que mobilizamos volumes [de alimentos) para as fronteiras e que os fazemos passar para dentro delas. Não há nada por que esperar, temos de mudar a situação agora para podermos salvar vidas diariamente.", concluiu Carl Skau.