Astronauta russo passa mais de dois anos no espaço e estabelece novo recorde mundial

O recorde da duração total da permanência humana no espaço continua a pertencer a um astronauta russo.

O astronauta russo Oleg Kononenko estabeleceu um novo recorde mundial para o tempo mais longo passado no espaço. Oleg está há 878 dias ou quase dois anos e meio no espaço, segundo a Agência Espacial Russa.

Kononenko, de 59 anos, bateu o recorde ao orbitar a 423 km acima da Terra durante o seu quinto voo espacial. Segundo o astronauta, as videochamadas e as mensagens permitiram-lhe estar em contacto constante com a família, embora admita que os filhos cresceram sem ele.

"Estou orgulhoso do que consegui e das minhas realizações, mas estou ainda mais orgulhoso pelo facto do recorde da duração total da permanência humana no espaço continuar a pertencer a um astronauta russo", disse Kononenko à agência noticiosa russa TASS.

O seu atual voo espacial termina no final de setembro de 2024, altura em que terá registado 1.110 dias no espaço. O recorde anterior pertencia ao astronauta russo Gennady Padalka.