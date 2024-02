De Euronews

Sondagem à boca das urnas aponta para reeleição de Ilham Aliyev nas eleições presidenciais no Azerbaijão com 93,4% dos votos.

Sondagem à boca das urnas aponta para uma vitória esmagadora de Ilham Aliyev nas eleições presidenciais antecipadas no Azerbaijão, com 93,4% das intenções de voto, segundo o correspondente da Euronews em Baku.

A reeleição do presidente do Azerbaijão estava praticamente assegurada, depois de os principais partidos da oposição terem anunciado um boicote a estas eleições e dada a popularidade de Aliyev após a vitória militar sobre os separatistas arménios no Nagorno-Karabakh, no final do ano passado.

A afluência às urnas foi forte, com membros das mesas de voto a apontar que mais de 70% dos eleitores votaram durante as primeiras nove horas de votação.

Ilham Aliyev, que governa o país desde 2003, decidiu convocar estas eleições antecipadas em dezembro passado. A eleição presidencial só estava prevista para outubro de 2025.

Os analistas sugerem que Aliyev decidiu antecipar o ato eleitoral para tirar proveito dos fortes índices de aprovação após a vitória no Karabakh.