Forças especiais israelitas invadem hospital Nasser em Gaza

As forças militares israelitas entraram no hospital Nasser Israel, em Khan Younis após bombardeamento onde pelo menos uma pessoa morreu, dezenas foram presas quando saíam das instalações. Ontem, Israel atacou o sul do Líbano. Apelos continuam num esforço de se evitar catástrofe humanitária em Rafah.

As forças especiais israelitas invadiram o hospital Nasser, no sul de Gaza. Acreditando que combatentes do Hamas estão escondidos no interior das instalações, mas ainda não é possível verificar essa informação.

O assalto ao hospital Nasser, em Khan Younis, ocorreu horas após as tropas israelitas terem morto um paciente no hospital, numa operação que deixou seis feridos, segundo o Ministério da Saúde palestiniano.

De acordo com o direito internacional, as instalações médicas não devem ser atacadas.

Ontem, o exército israelita (IDF) bombardeou a ala ortopédica do hospital Nasser em Khan Younis, na Faixa de Gaza. O ataque provocou pelo menos um morto e vários feridos. Israel deu ordens para evacuar o hospital antes do bombardeamento. De acordo com a Al Jazeera, soldados israelitas prenderam dezenas de pessoas durante a evacuação.

O ataque ao hospital, onde muitos pacientes ainda permanecem, seria parte do plano de Israel para um ataque terrestre à cidade vizinha de Rafah. Após os bombardeamentos dos últimos dias, as IDF estariam prontas para entrar na cidade. Enquanto isso, muitos palestinianos estão a abandonar a cidade no sul da Faixa, onde mais de 1,4 milhões de pessoas vivem agora em condições preocupantes, dirigem-se para Deir el-Balah e para o campo de refugiados de Nuseirat.

Um jovem de 16 anos morto e 13 feridos na Cisjordânia

Na quarta-feira, às IDF abriram fogo na cidade de Beit Ummar, na Cisjordânia. Um menino de 16 anos morreu no hospital após ser baleado ao sair da escola. Esta é a centésima vítima menor morta na Cisjordânia desde o início da ofensiva israelita após o ataque do Hamas em 7 de outubro. Outras 13 pessoas ficaram feridas durante o ataque.

Ataque no sul do Líbano: quinze mortos

Na quarta-feira, registaram-se vários ataques aéreos de Israel no sul do Líbano, há quinze mortos, de acordo com a emissora Al-Jazeera: 11 são civis, incluindo seis crianças, e quatro milicianos do Hezbollah. O bombardeamento levantou temores de um conflito regional mais amplo.

Os ataques teriam sido realizados em resposta a um rocket do Hezbollah que horas antes tinha atingido uma base militar no norte de Israel matando um soldado. Desde o início da guerra em Gaza, os confrontos entre Israel e a organização xiita intensificaram-se, causando dezenas de vítimas.

O apelo para parar a operação em Rafah

Os líderes da Austrália, Canadá e Nova Zelândia, o Presidente francês Emmanuel Macron e o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, apelaram a Israel para que não prosseguisse com a operação terrestre em Rafah.

"Acho que nem o inferno consegue descrever... Peço a Israel que não o faça", disse Tedros.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, encontrou-se com seu homólogo egípcio, Abdel Fattah el-Sisi, no Cairo. Os dois pediram um cessar-fogo em Gaza. Mas, na quarta-feira, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu anunciou que a operação em Gaza continua e que não haverá novas negociações até que o Hamas mude as suas demandas 'delirantes'.

