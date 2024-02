Mãe de Alexei Navalny pede à justiça entrega do corpo

De Euronews com AP

Tribunal marcou uma audiência à porta fechada para o dia 4 de março.

A mãe de Alexei Navalny interpôs uma ação judicial num tribunal da cidade de Salekhar, na qual contesta a recusa das autoridades em libertar o corpo do filho.

Segundo a agência de notícias estatal russa, que cita funcionários do tribunal, foi marcada uma audiência à porta fechada para o dia 4 de março.

O líder da oposição russa morreu na última sexta-feira, numa colónia penal no extremo norte da Rússia, e desde sábado que Lyudmila Navalnaya tenta recuperar o corpo do filho. A equipa do opositor russo informou que não conseguiu descobrir onde está o corpo de Navalny.

As autoridades russas afirmaram que a causa da morte ainda é desconhecida e recusam libertar o corpo durante as próximas duas semanas, à medida que o inquérito preliminar prossegue.

Ontem, Navalnaya apelou ao Presidente russo para que liberte os restos mortais do seu filho, de modo a poder enterrá-lo com dignidade.

Os membros da equipa de Navalny acusaram o governo de estar a empatar o processo para tentar esconder provas. Na segunda-feira, a viúva de Navalny, Yulia, divulgou um vídeo em que acusava Putin de matar o marido e alegou que a recusa em libertar o corpo faz parte de um encobrimento.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, rejeitou as acusações dizendo aos jornalistas que "são absolutamente infundadas e insolentes".

Desde a morte de Navalny, cerca de 400 pessoas foram detidas na Rússia, quando tentavam prestar homenagem ao opositor de Putin com flores e velas, de acordo com o OVD-Info, um grupo que monitoriza as detenções políticas.

Vários dos homens que foram detidos em memoriais a Navalny receberam também ordens para se apresentarem no gabinete de recrutamento do exército local, segundo o Go by the Forest, um grupo ativista que ajuda os russos a evitar o serviço militar.