Milhares de agricultores polacos protestam no centro de Varsóvia

Milhares de agricultores polacos protestaram esta terça-feira, no centro de Varsóvia, na Polónia, contra as medidas de exceção de Bruxelas para as importações de produtos ucranianos que, segundo eles, estão a fazer baixar os preços no mercado doméstico. Por isso, pedem ao governo polaco que trave na fronteira a passagem de cereais e outros produtos agrícolas provenientes da Ucrânia.

Os manifestantes exigem também que o executivo de Donald Tusk se retire do Acordo Verde da União Europeia, concebido para combater as alterações climáticas através de medidas que contemplam a redução da utilização de pesticidas.

"Não permitiremos que uma ideologia de esquerda nos proíba de criar animais ou de cultivar a nossa terra. Não podemos ceder a esta ideologia doentia que nos diz o que fazer e o que não fazer"", afirmou Szczepan Wójcik, organizador da iniciativa.

Tusk, que esta terça-feira esteve em Praga para um encontro com o homólogo checo, disse que os países iriam trabalhar com Bruxelas a fim de encontrar soluções para as exigências dos agricultores.

Desta feita, a maioria dos agricultores deixou os tratores em casa e fez o protesto a pé, agitando bandeiras polacas. Segundo a organização, 30.000 pessoas participaram na manifestação, incluindo agricultores da Alemanha e da Bulgária.

Continuam os protestos em Espanha

Na Catalunha, em Espanha, os agricultores bloquearam a principal autoestrada de ligação a França.

Os manifestantes esvaziaram vários camiões de fruta e legumes de origem marroquina.

Ao longo do dia, foram visíveis engarrafamentos em várias estradas junto à fronteira. E nem mesmo a reunião de elementos do Ministério da Agricultura com o sindicato do sector, em Barcelona, acalmou os ânimos.