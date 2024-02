Salão Automóvel de Genebra está de volta

De Euronews

Este ano, apenas cinco grandes fabricantes de automóveis participam no salão e serão apresentadas 15 estreias mundiais e europeias.

O Salão Automóvel de Genebra está de novo em movimento. Vários fabricantes de automóveis, incluindo a lendária marca britânica MG, a francesa Renault e a chinesa BYD - que tem vindo a conquistar o mercado global - esperam injetar entusiasmo no evento com uma série de veículos elétricos.

No entanto, este ano apenas cinco grandes fabricantes de automóveis participam no salão e, segundo os organizadores, serão apresentadas 15 estreias mundiais e europeias – uma pequena fração, se compararmos com as 140 de há cinco anos.

"Adoramos automóveis, adoramos a indústria automóvel e ainda existem alguns automóveis muito interessantes por aqui. Mas, sejamos honestos, podemos contá-los com uma mão. É dececionante, mais do que qualquer outra coisa. Porque Genebra era o maior salão automóvel. Mas, francamente, já não é. E eu ficaria muito, muito surpreendido se voltássemos aqui para um salão automóvel no próximo ano", declarou Mark Tisshaw, editor da revista Autocar.

No outono, os organizadores do Salão de Genebra realizaram uma mostra no Qatar, onde grandes marcas procuraram compradores e atenção nos Estados do Golfo Pérsico.

O regresso a casa acontece um século após o primeiro Salão Internacional do Automóvel de Genebra e depois de mais de 600 mil visitantes terem participado na iniciativa em 2019.

O evento saiu dos trilhos em 2020 por causa da pandemia e ficou parado desde então.