De acordo com o Ministério da Administração Interna, 208 mil eleitores inscreveram-se no voto antecipado e foram às urnas no domingo, uma semana antes das eleições em Portugal.

O voto antecipado permite aos eleitores votarem uma semana antes do dia das eleições num concelho à sua escolha desde que façam a respetiva inscrição com a devida antecedência.

Mais de 10 milhões de portugueses vão poder escolher os 230 deputados à Assembleia da República, incluindo o próximo chefe do governo, no dia 10 de março.

Nestas eleições, que acontecem na sequência do pedido de demissão do primeiro-ministro, António Costa, depois das alegadas acusações do Ministério Público na Operação Influencer, concorrem 18 forças políticas, 15 partidos e três coligações. Sendo o PS e a AD (Coligação PSD+PP+PPM) os favoritos a vencer, segundo as sondagens.

De acordo com uma sondagem da Consulmark2 para a Euronews e Nascer do SOL, a coligação formada pelo PSD, CDS-PP e PPM surge em primeiro lugar, com 30% das intenções de voto, à frente do Partido Socialista (PS) de Pedro Nuno Santos com 27,4%. O chega obteve 18,1% nas intenções de voto, nesta sondagem efetuada entre 6 e 12 de fevereiro de 2024.

Já a sondagem mais recente, de 22 a 26 de fevereiro, dá 33% para a coligação AD, 27% para o PS e 17% para o Chega. Iniciativa Liberal surge com 6% de intenções de voto e o BE com 5%, diz a responsável pelo inquérito, a CESOP.

No domingo, 3 de março, entre os 208 mil eleitores que escolheram votar antecipadamente, esteve o presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa decidiu votar uma semana antes, afirmando que “já tinha tudo esclarecido” sobre quem votar, disse o presidente da República, na Cidade Universitária, em Lisboa.

O presidente destacou que a “resposta dos portugueses foi muito boa” na votação antecipada, associando a medida como positiva para combater a abstenção.

De recordar que inscreveram-se para o voto antecipado 208.007 eleitores, segundo informação do Ministério da Administração Interna. Menos do que nas legislativas de 2022 (315.785 inscritos), mas muito superior aos inscritos nas legislativas de 2019 (56.291).