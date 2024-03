De Euronews

Pelo menos uma pessoa morreu e sete ficaram feridas num ataque contra Israel. Mísseis foram lançados a partir do Líbano, mas Hezbollah não reivindicou responsabilidade.

Até agora o ataque não foi reivindicado, contudo, o grupo xiita libanês Hezbollah disse ter impedido duas tentativas das forças israelitas de atravessar o território libanês durante a noite.

A troca de fogo entre o Hezbollah e Israel tem vindo a intensificar-se desde o início da guerra em Gaza.

A Liga dos Estados Árabes continua a discutir a crise em Gaza, no Cairo, pedindo que seja enviada mais ajuda para o território. Apelos que chegam numa altura em que se tenta chegar a um novo acordo de cessar-fogo que permita a libertação de alguns dos cerca de 130 reféns ainda detidos na Faixa de Gaza em troca de uma pausa nos combates.

No terreno os ataques continuam. Em Rafah, no sul de Gaza, uma vaga de ataques aéreos israelitas atingiu dois blocos residenciais, no domingo, matando pelo menos 13 pessoas, incluindo quatro mulheres e quatro crianças.

Noutro ataque ao campo de refugiados de Nuseirat, na noite de domingo, pelo menos outras 12 pessoas foram mortas.

Esta segunda-feira, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, disse estar preocupado com as repercussões da guerra em Gaza, comparando o conflito a um "barril de pólvora" que pode atingir todo o Médio Oriente.