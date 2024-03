Biden confirma que Estados Unidos vão construir porto para enviar ajuda a Gaza por via marítima

Joe Biden discursa no Estado da União - Direitos de autor AP Photo

De Euronews

No discurso do Estado da União, o presidente americano garantiu que não haverá tropas americanas no terreno e exigiu que Israel "faça a sua parte" para proporcionar segurança suficiente aos esforços humanitários. "A assistência humanitária não pode ser uma moeda de troca", avisou Biden.