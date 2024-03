Giorgia Meloni visita Egito para conter imigração ilegal

A primeira-ministra da Itália vai ao Egito no domingo para assinar uma série de memorandos entre eles está um acordo para ajudar a conter a crise migratória. O Egito já fez saber que está muito preocupado com um possível êxodo de migrantes provenientes de Gaza.

Com cerca de 800 migrantes acabados de desembarcar em Lampedusa em apenas 36 horas – quinta e sexta-feira – a Itália anuncia um novo passo na contenção da migração ilegal. Giorgia Meloni vai ao Egito no domingo para assinar um Memorando de Entendimento – semelhante ao já assinado com a Tunísia – para conter as rotas de migração.

O Memorando está incluído no “Plano Mattei”, um programa de 5,5 mil milhões de euros que prevê investimentos significativos no desenvolvimento dos países africanos para torná-los mais atrativos económica e socialmente para os seus cidadãos.

A visita ao Egito “está relacionada com o Plano Mattei, especialmente para a colaboração em produção agrícola e formação, mas também assinaremos uma série de acordos de colaboração em saúde, apoio a pequenas e médias empresas e investimentos", disse Giorgia Meloni.

União Europeia prepara pacote de ajuda de 7,4 mil milhões de euros

Meloni será acompanhada pela chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pelos primeiros-ministros da Bélgica e da Grécia e outros diplomatas europeus. A comitiva deverá anunciar um pacote de ajuda no valor de 7,4 mil milhões de euros que, segundo o Financial Times, visa apoiar a economia egípcia que corre o risco de piorar por causa dos conflitos no Sudão e na Faixa de Gaza aumentando a pressão migratória para a Europa.

El-Sissi está preocupado com potencial êxodo migratório a partir de Rafah

Na sexta-feira, o presidente egipico alertou novamente para as graves consequências que a operação israelita em Rafah poderá causar: um fluxo de refugiados palestinianos para o Egito.

Num encontro com cadetes da academia de polícia no Cairo, El-Sissi apela ao cessar-fogo entre Israel e o Hamas para permitir que a ajuda “ponha fim à fome e ao seu impacto sobre o povo palestiniano” e alertou para a expansão da guerra na região, dizendo que ameaçaria “a segurança da navegação no Mar Vermelho e no Canal de Suez”, o que, por sua vez, afetaria o comércio internacional.