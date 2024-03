Viktor Orbán: "A UE é uma ocupante imperialista"

De euronews

Em discurso proferido à nação no âmbito de um feriado nacional na Hungria, o líder de direita instou a população a ajudá-lo a "ocupar Bruxelas" nas próximas eleições europeias de junho.

No dia da festa nacional húngara, que comemora a fracassada revolução de 1848 contra o domínio dos Habsburgo, Viktor Órban atacou a União Europeia e comparou-a com os ocupantes imperiais que dominaram a Hungria ao longo da história.

Desde a escadaria do Museu Nacional, no centro de Budapeste, o líder nacionalista estabeleceu um agudo contraste entre o seu país e o "mundo ocidental", que acusou de ser fonte de desenraizamento e destruição.

"Faremos uma mudança na União Europeia por nós mesmos. Já não somos crianças. Afinal, somos um Estado milenar. Temos experiência, somos à prova de golpes, sabemos por que porta marchar e como reorganizar a União Europeia.

É a hora para que o Conselho de Vigários trema também em Bruxelas", disse à multidão, a pouco menos de três meses das eleições europeias, nas quais se espera a subida dos partidos de extrema-direita em todo o continente, que partilham muitas das posições Orbán.

Viktor Orbán e o seu governo enfrentam agora um novo desafio de um ângulo inesperado, após o escândalo de pedofilia do mês passado.

Oposição a Orbán opta pelo diálogo: "Levanta-te, húngaro"

Peter Magyar, antigo membro do Fidesz e empresário de 43 anos, lançou na sexta-feira um novo partido político num comício que atraiu dezenas de milhares de pessoas em Budapeste.

Em contraste com o primeiro-ministro, Magyar apelou a um diálogo construtivo com a União Europeia e disse aos seus apoiantes que estava a criar o movimento "Levanta-te, húngaro" para todos aqueles que estão fartos dos erros das últimas três décadas desde a queda do comunismo.

"Todas as avalanches começam com um floco de neve", escreveu no Facebook, prometendo desafiar a "corrupção e o nepotismo" que, segundo ele, mancham o governo de Viktor Orbán.

O novo partido tentará preencher o vazio no centro político da Hungria, deixado pela viragem à direita do Fidesz e pelos fracassos da atual oposição.

O movimento de Peter Magyar aspira tornar-se uma força séria que desafia o Fidesz nas próximas eleições parlamentares de 2026.