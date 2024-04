Orbán na Bósnia para apoiar adesão à UE

De Euronews

Primeiro-ministro húngaro promete fazer tudo para ajudar a Bósnia-Herzegovina a aceder à UE, quando assumir a presidência rotativa em julho.

De visita a Sarajevo, o primeiro-ministro da Hungria Viktor Orbán prometeu fazer tudo para ajudar a Bósnia-Herzegovina a aceder à União Europeia, quando Budapeste assumir a presidência rotativa em julho.

No X, antigo Twitter, Orbán escreveu que a UE precisa dos Balcãs Ocidentais se quiser "dar um novo impulso à economia europeia e proteger a UE da migração ilegal".

Segundo uma sondagem recente, apenas 37% dos cidadãos da União Europeia apoiam a adesão da Bósnia.

Além de visitar a capital, Orbán desloca-se ainda à República Sérvia da Bósnia, uma república separatista no interior do país que constitui o principal obstáculo à adesão, e encontra-se com o presidente Milorad Dodik, conhecido pelas posições pró-russas.