Roménia e Bulgária aderem ao Espaço Schengen no domingo

A isenção de passaportes e vistos aplica-se, iniciamente, aos viajantes que chegam por via aérea e marítima.

A Roménia e a Bulgária vão aderir ao Espaço Schengen este domingo, o que significa que a população destes países passa a estar isenta de passaportes e vistos, dentro desta área.

Inicialmente, a medida aplica-se apenas aos viajantes que chegam por via aérea e marítima, enquanto a Áustria prosegue com as negociações sobre a necessidade de controlos fronteiriços na travessia dos dois países por via terrestre.

A Áustria impediu anteriormente a entrada da Bulgária e da Roménia no Espaço Schengen, devido a preocupações com a imigração ilegal. No entanto, o país chegou a um acordo com os dois Estados, que também são membros da União Europeia.

De acordo com um cidadão romeno, citado pelas agências internacionais, a prioridade deveria ter sido “o espaço terrestre Schengen”.

"O espaço aéreo Schengen não ajuda muito, não é nada. Primeiro devia ter sido o espaço terrestre Schengen.... As autoridades deviam resolver isto, não no ar e muito menos no mar [portos], disse um cidadão romeno, no aeroporto de Bucareste, citado pelas agências internacionais.

O Espaço Schengen foi criado em 1985, com o intuito de facilitar a livre circulação de pessoas entre os países aderentes. Antes da admissão parcial da Bulgária e da Roménia, o Estado Schengen era composto por 23 dos 27 países membros da União Europeia, juntamente com a Suíça, a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein.