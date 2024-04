Lionel Messi junta-se à luta contra as alterações climáticas

De Euronews

Está à venda uma escultura personalizada da chuteira esquerda de Messi, feita de toneladas de plástico recolhidas nas costas de vários países. Receitas da campanha serão usadas na despoluição do rio Paraná, que banha Rosário, cidade natal do craque argentino.

PUBLICIDADE

Lionel Messi, um dos melhores futebolistas de sempre, vencedor de oito Bolas de Ouro, entrou numa campanha de luta contra as alterações climáticas, em parceria com a Join the Planet, fundação para a conservação do ambiente, e a Karün, marca de materiais sustentáveis.

A primeira parte desta colaboração inclui uma escultura personalizada da histórica chuteira esquerda do craque argentino, feita de toneladas de plástico recolhidas na Patagónia, Indonésia, China, Tailândia, Índia e Gana.

O material é sobretudo nylon proveniente de redes de pesca descartadas, polipropileno reciclado de cordas e tampas de garrafas descartadas e fibra de vidro reciclada.

A réplica da chuteira já está à venda e as receitas serão destinadas à conservação e despoluição do rio Paraná, que corre ao longo da cidade de Rosário, terra natal do futebolista argentino.