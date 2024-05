Natavan Hasanova, da Azercosmos, fala-nos sobre o poder de abraçar a igualdade de género e de investir em líderes femininas.

O percurso de Natavan Hasanova na indústria espacial começou quando desafiou as expectativas e decidiu estudar economia em vez de se tornar professora de piano, como era desejo dos pais.

Quando Natavan entrou para a Azercosmos, a agência espacial da República do Azerbaijão, conheceu mulheres que se destacavam em funções de liderança técnica. Isto ajudou-a a ver que era possível alcançar o sucesso nesta indústria dominada pelos homens. Aos poucos, Natavan foi-se destacando na sua carreira e atualmente desempenha a função de Diretora de Estratégia e Desenvolvimento Empresarial na Azercosmos. Lidera uma equipa de 10 pessoas, equilibrada em termos de género, o que possui a vantagem de promover a igualdade entre homens e mulheres e de obter perspetivas diversas nos projetos.

Natavan orgulha-se do trabalho da Azercosmos e contou à Euronews como a agência fornece dados geográficos e serviços de vídeo, essenciais para mais de 200 clientes em mais de 40 países. Estes serviços ajudam na gestão ecológica, na monitorização dos efeitos das alterações climáticas e na tomada de decisão em políticas governamentais. Além disso, a Azercosmos é uma peça fundamental no desenvolvimento do ecossistema espacial do Azerbaijão, organizando concursos, hackathons, programas de aceleração e eventos. A agência acolheu o Congresso Internacional de Astronáutica em 2023, que contou com a participação de 132 países.

Movida pela visão de se tornar uma líder internacional no setor espacial, Natavan prosseguiu os estudos na International Space University e dedica-se a orientar mulheres jovens, encorajando-as a explorar áreas relacionadas com o espaço. As suas mentoradas são bem-sucedidas na indústria, com Natavan a servir de exemplo de persistência e de como compensa seguirmos os nossos objetivos.