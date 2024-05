Quem é Robert Fico, o primeiro-ministro populista eslovaco ferido num tiroteio?

De Euronews com AP

O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, está em estado grave depois de ter sido baleado num evento político na tarde de quarta-feira, um episódio de violência que marcou a sua carreira de décadas na política.

Robert Fico, 59 anos, nasceu em 1964 na então Checoslováquia. Membro do Partido Comunista antes da dissolução do comunismo, licenciou-se em Direito em 1986 e foi eleito pela primeira vez para o Parlamento da Eslováquia em 1992, como membro do Partido da Esquerda Democrática.

Durante vários anos da década de 1990, foi agente governamental em representação da República Eslovaca no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e na Comissão Europeia dos Direitos do Homem. Em 1999, tornou-se presidente do partido Smer (Direção), do qual tem sido uma figura central desde então.

Fico e o Smer têm sido frequentemente descritos como sendo de esquerda-populista, embora também tenha sido comparado a políticos de direita, como o primeiro-ministro nacionalista da vizinha Hungria, Viktor Orbán.

Regressou ao poder na Eslováquia no ano passado, depois de ter sido primeiro-ministro por duas vezes, de 2006 a 2010 e de 2012 a 2018. O seu terceiro mandato fez dele o chefe de governo há mais tempo em funções na história da Eslováquia, membro da União Europeia e da NATO.

Após cinco anos na oposição, o partido de Fico ganhou as eleições parlamentares do ano passado com uma plataforma pró-russa e anti-americana. Prometeu acabar com o apoio militar da Eslováquia à Ucrânia, que lutou contra a invasão total da Rússia, e argumentou que a NATO e os Estados Unidos provocaram Moscovo para a guerra.

Após a sua vitória eleitoral, o novo governo suspendeu imediatamente o fornecimento de armas à Ucrânia. Milhares de pessoas saíram repetidamente às ruas em toda a Eslováquia para se manifestarem contra as políticas pró-russas e outras, incluindo os planos para alterar o código penal, eliminar um procurador especial anti-suborno e assumir o controlo dos meios de comunicação social públicos.

O regresso de Fico ao poder causou preocupação entre os seus críticos, que receavam que ele e o seu partido - há muito manchado por escândalos - desviassem a Eslováquia do seu caminho pró-ocidental. Comprometeu-se a seguir uma política externa "soberana", prometeu uma posição dura contra a migração e as organizações não governamentais e fez campanha contra os direitos LGBTQ+.

Ganhou reputação pelas suas investidas contra jornalistas e enfrentou acusações criminais em 2022 por alegada criação de um grupo criminoso e abuso de poder. Em 2018, ele e o seu governo abandonaram o cargo em ambiente de polémica, depois de o jornalista de investigação eslovaco Ján Kuciak ter sido assassinado com a sua noiva. Kuciak tinha feito uma reportagem sobre crimes fiscais que implicavam políticos eslovacos de alto nível.

É casado e tem um filho.