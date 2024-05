Por que é que a questão catalã está a afetar a campanha para as eleições europeias em Espanha?

As recentes eleições na Catalunha definiram o cenário político em Espanha antes das próximas eleições europeias. As conversações sobre o futuro governo regional vão influenciar a campanha para os lugares em Bruxelas. A supersondagem Euronews mostra que o centro-direita está em vantagem.

Apesar da sua dimensão local, tradicionalmente, as eleições na Catalunha têm um efeito significativo em toda a cena política espanhola, mesmo quando se trata de eleições europeias.

De acordo com a arena política espanhola e a opinião pública, é muito provável que as árduas negociações em curso para formar um governo local entre as forças políticas de Barcelona influenciem a campanha para a votação da União Europeia (UE) em 9 de junho.

As árduas negociações ainda agora começaram. Os socialistas catalães, PSC (membro do S&D em Estrasburgo), ganharam, mas não alcançaram o número suficiente de lugares para governar a Catalunha.

As forças separatistas perderam a força. No entanto, o partido que sofreu a maior perda de votos entre as forças pró-independência foi a ERC (Esquerda Republicana da Catalunha, afiliada dos Verdes no Parlamento Europeu), liderada por Pere Aragonès.

Comparação das intenções de voto em Espanha nos meses de março e maio para as eleições europeias de 2024 Euronews

A Esquerda Republicana da Catalunha tem vindo a apoiar o governo central liderado pelo primeiro-ministro socialista Pedro Sanchez e pôs temporariamente de lado a intenção inicial de se separar, adotando uma abordagem negocial com o governo de Madrid.

Em troca, o executivo de centro-esquerda e esquerda amnistiou alguns dos líderes secessionistas que organizaram o referendo separatista em 2017.

A questão catalã tem polarizado fortemente toda a arena política e a sociedade espanholas desde o referendo que se realizou apesar da proibição do governo central de então.

A maioria dos espanhóis e dos catalães que se opuseram à amnistia votaram no centro-direita e na direita.

O Partido Popular (PP) e o Vox, ambos partidos nacionalistas, também tiveram um relativo sucesso na Catalunha. O PP é membro do PPE (Partido Popular Europeu), de centro-direita, e o Vox pertence ao ECR (Conservadores e Reformistas Europeus), de cariz nacional-conservador.

Os altos e baixos da popularidade de Pedro Sánchez estiveram também relacionados com a questão catalã.

A posição resoluta dos conservadores moderados e das forças políticas de direita contra a amnistia proposta pelo governo socialista para os organizadores do referendo separatista aumentou a sua popularidade.

Ainda não foi aplicada, mas implicaria a oportunidade de o líder separatista catalão Carles Puigdemont regressar a Espanha.

Espanha conseguiu atenuar a crise catalã, também graças à clara rejeição da opção separatista por parte das instituições da União Europeia e dos Estados-Membros.

Quem são as principais escolhas dos partidos espanhóis?

As eleições europeias vão tornar-se cruciais para as forças políticas espanholas e para o seu futuro.

De acordo com o Centro de Sondagens da Euronews, o PP (Partido Popular) lidera as intenções de voto para as eleições europeias, embora pareça estar a abrandar ligeiramente, perdendo 0,3% em relação a março de 2024.

Outros fatores de polarização em Espanha que têm vindo a influenciar o voto na UE são o descontentamento dos agricultores, as questões de género e LGBTQ+ e os crescentes sentimentos antimigração - todos significativos para os debates em Bruxelas.

Distribuiçõ dos partidos espanhóis no Parlamento Europeu segundo a sondagem da IPSOS para a Euronews (março 2024) Euronews

A eurodeputada catalã Dolors Montserrat é a principal candidata do PP às eleições europeias. Dolors Montserrat era ministra da Saúde no governo conservador de Mariano Rajoy (PP-PPE) quando a Catalunha realizou o referendo separatista em 2017.

O partido nacional-conservador Vox escolheu um político catalão para encabeçar o seu boletim de voto: Jorge Buxadé, antigo membro do grupo de extrema-direita Falange Espanhola - Jons_,_ uma herança da época de Francisco Franco.

A escolha do conservador moderado de apresentar um candidato catalão faz parte de uma manobra operacional para reunir o maior número possível de votos na Catalunha, que tem um peso demográfico e eleitoral bastante relevante.

É também uma estratégia para desafiar politicamente a região autónoma que é um reduto tradicional dos partidos nacionalistas regionais, socialistas e de esquerda.

O PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) de Pedro Sánchez escolheu uma política proeminente como sua candidata ao voto europeu: Teresa Ribera, a atual ministra da Transição Verde. Teresa Ribera deverá ser a representante de Espanha na futura Comissão Europeia.

Os votos dos nacionalistas locais catalães vão distribuir os seus lugares por diferentes grupos no Parlamento Europeu. Os poucos eurodeputados da Esquerra Republicana de Catalunya farão parte do grupo dos Verdes, juntamente com outras forças nacionalistas locais espanholas.

O Junts, o partido separatista de Carles Puigdemont, ainda vivo e ativo, faz parte do grupo dos não-inscritos.

Se Puigdemont regressasse a Espanha após o seu autoproclamado exílio, poderia influenciar as intenções de voto na região.

"No entanto, o decreto de amnistia ainda não foi assinado por Pedro Sanchez. E tem muitas implicações políticas que vão muito além das atuais conversações catalãs e das eleições europeias de junho próximo", diz o analista conservador Juan A Soto, da Fortius Consulting.

Quanto à esquerda, o Sumar perdeu algum terreno desde março, segundo a SuperPoll. A esquerda está com 9% das intenções de voto. A sua líder, Yolanda Díaz, deu aos cinco ou seis potenciais eurodeputados do Sumar a liberdade de escolherem o grupo a que querem aderir, entre os Verdes e a Esquerda Europeia.

No entanto, a situação política em Espanha continua a ser muito fluida e as opiniões eleitorais podem mudar rapidamente nas próximas semanas.