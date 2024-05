Ataque aéreo a Kharkiv faz pelo menos sete mortos. Zelenskyy condena brutalidade russa

De Euronews

Bombardeamentos aéreos russos sobre Kharkiv e Liubotyn causaram pelo menos 16 feridos, estando duas pessoas desaparecidas. Presidente e ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia sublinham necessidade de mais mísseis Patriot para reforço da defesa aérea.

Uma série de ataques aéreos russos matou pelo menos sete pessoas e feriu pelo menos 16 na madrugada desta quinta-feira em Kharkiv e Liubotyn, no nordeste da Ucrânia. Duas pessoas estão desaparecidas.

Os bombardeamentos destruíram completamente uma tipografia onde estavam mais de 50 trabalhadores.

"É uma grande empresa, uma editora, absolutamente civil, sem quaisquer objetos militares", declarou Oleh Syniehubov, governador de Kharkiv.

"Foram lançados nove rockts contra a cidade de Kharkiv e mais três contra Liubotyn, na região de Kharkiv. Em Kharkiv, foram atingidos dois distritos: Kholodnohirsky e Saltivskyi", adianta Syniehubov.

A companhia ferroviária estatal da Ucrânia afirmou que várias das suas instalações tinham sido danificadas no ataque e que alguns dos seus funcionários tinham ficado feridos.

Em Liubotyn, cerca de 10 quilómetros a oeste de Kharkiv, mísseis russos atingiram o centro da cidade, ferindo oito civis.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenou o "brutal" ataque, avançando que, de uma só vez, a Rússia disparou 15 mísseis.

Zelenskyy manifestou frustração por não ter recebido do Ocidente sistemas de defesa aérea suficientes para impedir os bombardeamentos russos.

"Essa fraqueza não é nossa, mas do mundo, que há três anos não se atreve a enfrentar os terroristas como eles merecem", escreveu o chefe de Estado ucraniano na rede social X.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, afirma que os ataques sublinharam a necessidade "urgente" do país de ter mais sistemas Patriot para defender os seus céus.

A Alemanha prometeu recentemente um dos sistemas de mísseis "mas a obtenção de mais seis o mais rapidamente possível continua a ser fundamental não só para a sobrevivência da Ucrânia, mas também para a paz na Europa", escreveu Kuleba na rede social X.

Esta quarta-feira, de visita à Ucrânia, a ministra dos negócios Estrangeiros da Alemanha já tinha feito um apelo mundial para que se reforçassem os meios de defesa aérea de Kiev.

Este ataque ocorre numa altura em que o país tenta lutar contra as incursões transfronteiriças da Rússia mais intensas desde o início da guerra.

As forças ucranianas, em menor número e com menos armas, estão a ser pressionadas em vários pontos ao longo da linha da frente de cerca de mil quilómetros.

Com a Ucrânia sem defesas aéreas e à espera de mais apoio militar ocidental, que começou recentemente a chegar, o seu exército tem sido obrigado a recuar em alguns locais, enquanto a Rússia tem bombardeado a rede elétrica ucraniana e zonas civis. Esta quinta-feira, Kiev sofreu mais cortes de eletricidade.

Zelenskyy tem dito que os principais focos dos recentes combates têm sido Kharkiv e a região vizinha de Donetsk. Para o Kremlin, assumir o controlo de toda a região de Donetsk parcialmente ocupada é uma prioridade de guerra.

Investidas sobre Sumy

Num aparente esforço para esticar as esgotadas forças ucranianas esgotadas, as tropas russas fizeram incursões na região de Sumy, no norte da Ucrânia.

Cerca de 1.500 pessoas, incluindo 200 crianças, foram retiradas das cidades de Bilopillia e Vorozhba nessa região, de acordo com o governador regional Volodymyr Artiukh.

"O foco principal [dos combates] está em toda a zona fronteiriça", disse Zelenskyy, no seu discurso noturno em vídeo na quarta-feira.

O Ministério da Defesa da Rússia avançou esta quinta-feira que as suas forças tomaram o controlo da aldeia de Andriivka. Noutros locais da região de Donetsk, as forças russas reivindicaram avanços nas proximidades de Chasiv Yar, Konstantinovka e Rozdolivka.

A Ucrânia também tem estado atenta às regiões russas do outro lado da fronteira. O Ministério da Defesa da Rússia informou também esta quinta-feira que 35 rockets ucranianos e três drones foram abatidos sobre a região de Belgorod. O governador regional Vyacheslav Gladkov afirmou que um drone atingiu uma casa e explodiu depois de ser abatido, matando uma mulher.