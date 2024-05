Sasha Filipenko: "É difícil para os bielorrussos lutarem contra a sua própria ditadura e contra uma ditadura estrangeira que a apoia"

Sasha Filipenko, escritor e ativista, falou sobre as esperanças e os receios dos bielorrussos, a "comédia" das sanções e o cansaço dos europeus face às guerras externas.

PUBLICIDADE

Na noite de 9 para 10 de agosto de 2020, milhares de bielorrussos saíram às ruas de Minsk e de outras cidades para protestar contra os resultados anunciados das eleições presidenciais. Na opinião deles, a vitória de Alexander Lukashenko tinha sido falseada. Durante muitas semanas, o movimento pacífico de protesto bielorrusso foi objeto de cobertura por todos os meios de comunicação social do mundo; desde então, a situação mudou radicalmente. Sasha Filipenko, jornalista, escritor, vencedor de um prémio literário e ativista político bielorrusso que vive no exílio, falou à Euronews sobre os quatro anos de resistência, os receios e as esperanças da sociedade bielorrussa e a vida dentro e fora de uma ditadura.

Yulia Pukhlii, Euronews: o movimento de protesto na Bielorrússia foi brutalmente reprimido sete meses depois. Nos últimos três anos, raramente vimos a Bielorrússia nas notícias. Como está a situação no seu país?

Sasha Filipenko: As pessoas que detêm o poder na Bielorrússia ainda estão a tentar limpar até ao último pedaço da Bielorrússia. A repressão, infelizmente, continua. Todos os dias há buscas, todos os dias há detenções, vemos tribunais a toda a hora e penso que isso só confirma que os protestos não pararam. Não parece tão bonito como as manifestações de 2020, mas estas repressões, a temperatura constante da manutenção da repressão mostra que a sociedade bielorrussa, estou firmemente convencido disso, não desistiu. Os bielorrussos não desistiram e estão à procura de novas formas de luta e de sabotagem.

Arquivo: forças especiais bielorrussas e manifestantes a 15 de novembro de 2020 AP

Yulia Pukhlii, Euronews: Foi forçado a abandonar o país e tornou-se uma das vozes deste movimento de protesto. Apoiou Maria Kolesnikova, que está presa na Bielorrússia desde 12 de setembro de 2020. De acordo com a irmã e o pai, não há contacto com ela há mais de um ano. O caso está agora a ser tratado pelo Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Desaparecimentos Forçados ou Involuntários. Os ativistas dos direitos humanos esperam que este grupo envie um pedido às autoridades bielorrussas e que possamos saber alguma coisa sobre Maria. Sabe de alguma coisa?

Sasha Filipenko: Infelizmente, não. Não temos qualquer contacto não só com a Maria, mas também com outros presos políticos. É um número enorme de pessoas, cuja situação desconhecemos, com as quais não contactam familiares, não podemos enviar encomendas. E parece-me que isto faz lembrar um comércio: as autoridades bielorrussas aumentam a parada depois de os europeus deixarem de comprar pessoas como uma mercadoria, deixarem de trocar prisioneiros políticos por sanções. O regime bielorrusso diz:"Muito bem, então aumentamos o grau de violência. E agora, se não quiserem comprar-nos reféns, cortamos todas as relações e vocês nem sequer saberão o que se passa com eles". E, claro, tendo como pano de fundo o que aconteceu a Alexei Navalny, isto é um motivo de excitação, porque agora não fazemos ideia do que se passa com estas pessoas. É como se o regime bielorrusso estivesse a testar a força dos corações e das almas dos europeus, que certamente não toleram que as pessoas sejam tratadas desta forma.

Arquivo: Maria Kolesnikova e Maksim Znak, ativistas da oposição bielorrussa, numa audiência em Minsk, a 6 de setembro de 2021. Kolesnikova está a cumprir uma pena de 11 anos. Ramil Nasibulin/BelTA

Julia Pukhlii, Euronews: Estava a falar de sanções, então estas não funcionam?

Sasha Filipenko: Esta é uma questão muito complexa, que discuto frequentemente em discursos ou quando me encontro com políticos europeus. Penso que temos ideias muito diferentes sobre o objetivo das sanções. As sanções que são atualmente aplicadas contra a Rússia e a Bielorrússia podem ser utilizadas para travar uma guerra durante mais 100 anos. Vemos que a Rússia produz muito mais, quatro vezes mais cartuchos do que a Europa, e que o faz mais barato. É uma grande hipocrisia quando enviamos 12 pontos para a Ucrânia na Eurovisão e, apesar das sanções, enviamos uma enorme quantidade de dinheiro para a Rússia. Vemos que os países europeus continuam a comprar recursos energéticos, a comprar ouro, a comprar carvão das mesmas minas que costumavam comprar à Rússia, só que agora esse carvão passa pelo Cazaquistão e pela Estónia. Neste sentido, penso que algumas sanções estão a funcionar, mas têm um aspeto bastante cómico.

Svetlana Tikhanovskaya, líder da oposição bielorrussa, com um retrato do marido preso durante um protesto em Vilnius, a 8 de março de 2024. Mindaugas Kulbis/AP

Yulia Pukhlii, Euronews: Svetlana Tikhanovskaya, que liderou o Conselho Coordenador para ultrapassar a crise política na Bielorrússia (quando fugiu do país, onde foram abertos vários processos criminais contra ela), foi recebida pelos principais líderes europeus, recebeu o Presidente dos Estados Unidos da América. Nos últimos meses, vemos Svetlana Tikhanouskaya com cada vez menos frequência, participando em fóruns europeus e internacionais. Na sua opinião, a posição de Bruxelas relativamente a Tikhanouskaya e à oposição da Bielorrússia em geral é coerente?

Sasha Filipenko: Penso que sim. E parece-me que agora já está a funcionar de outra forma. Para além do facto de Svetlana Tikhanovskaya chamar a atenção para o que se passa no país, tenta ajudar um grande número de bielorrussos que se encontram na Europa. Parece, por um lado, uma líder da oposição e, por outro, um gabinete de ministros, que ajuda milhões de bielorrussos que se encontram na Europa e têm problemas com documentos, todas as pessoas que ficam sem documentos enfrentam-nos. É claro que agora há menos interesse na Bielorrússia, mas também vemos o interesse em deixar a Ucrânia. Formulei para mim próprio que é um pouco como as séries da Netflix: quando as pessoas na Europa se interessam muito pelos protestos na Bielorrússia, depois pela guerra na Ucrânia, depois quando acontece o conflito no Médio Oriente, todos mudam. É como se nos cansássemos de conflitos que não são resolvidos e nos envolvêssemos em novos conflitos com tanto interesse, como num novo filme de ação. É certo que nós, na Bielorrússia, nos sentimos um pouco esquecidos, sentimos que já fomos dados como troféu a Moscovo: se Moscovo perder nesta guerra, a Bielorrússia será levada como troféu, se Moscovo ganhar, a Bielorrússia será levada como troféu. E sentimos que é muito difícil para nós lutar não só com a nossa própria ditadura, mas também com uma enorme ditadura que apoia a nossa.

“Pão e sal à maneira bielorrussa”: Alexander Lukashenko recebe Vladimir Putin no Aeroporto Internacional de Minsk em 23 de maio de 2024. Mikhail Metzel/Sputnik

Yulia Pukhlii, Euronews: Lukashenko costumava ser apelidado de "o último ditador europeu". O Presidente russo visitou-o no outro dia e Lukashenko esteve em Moscovo no dia 9 de maio para a parada da vitória. Recentemente, foi anunciado que os dois países irão realizar exercícios com armas nucleares tácticas. A sensação é de que os "últimos e penúltimos ditadores", como lhes chama a anedota russa, se sentem muito desinibidos. O que é que eles querem mostrar ao mundo, à Europa?

Sasha Filipenko: Estamos na Bielorrússia e nenhum de nós considera Lukashenko um Presidente. Consideramo-lo um homem que detém o poder, independentemente do nome que dê a si próprio. Assistimos a esta tomada de posse cómica, em que Lukashenko se dá posse secretamente,* mesmo através dos seus associados. Penso que estas pessoas continuam a sacudir as suas armas e a assustar a Europa porque pensam como mafiosos e comportam-se como mafiosos. Parece-me que Lukashenko e Putin estão prontos para uma luta de fundo e estão a testar se a Europa está pronta para essa luta. Penso que eles querem mostrar que podem fazer tudo. Ao contrário de muitos europeus que ainda acreditam que o conflito [na Ucrânia] pode ser resolvido diplomaticamente, eles querem mostrar que não vão desistir. E, de um modo geral, estão numa situação em que não podem desistir. E estão em guerra não só com os bielorrussos, não só com os russos no seu país, não só com as pessoas na Ucrânia, estão em guerra com o futuro. Estas são as pessoas que estão a tentar transformar a Rússia e a Bielorrússia no passado e, neste sentido, demonstram que não têm para onde recuar.

Yulia Pukhlii, Euronews: De acordo com a Constituição, as eleições na Bielorrússia realizam-se de cinco em cinco anos. Isto significa que no próximo ano haverá novamente eleições presidenciais. O que é que deu origem ao movimento de protesto de 2020? Como é que os acontecimentos se podem desenvolver?

Sasha Filipenko: Penso que é muito difícil fazer previsões. Estive presente nos protestos de 2010: éramos apenas 50 mil pessoas e era impossível imaginar que em 2020 milhões de bielorrussos sairiam à rua. É por isso que agora é difícil para mim imaginar que haverá protestos tão maciços na Bielorrússia como em 2020. É absolutamente impossível imaginar eleições justas na Bielorrússia, porque as pessoas que vão realizar estas eleições estão no poder há cinco anos. Para os bielorrussos, a "agulha de Koshchei" está agora em Moscovo e o nosso futuro depende muito do que acontecer na guerra entre a Rússia e a Ucrânia e da forma como a Europa vai tratar a Bielorrússia. É frequente falar-se de "europeus" e "bielorrussos". Mas nós dizemos sempre:"Nós também somos europeus, estamos aqui, não somos uma nação separada algures muito longe! Fazemos parte da família europeia. E parece-me que se a Europa fosse mais forte na defesa e no envio de um sinal muito claro de que a Bielorrússia faz parte da família europeia, isso ajudar-nos-ia certamente.

Arquivo: Polícia durante os protestos contra os resultados das eleições presidenciais, Minsk, novembro de 2020. BEL/AP

Julia Pukhlii, Euronews: Em 2021, escreveu uma carta aberta ao Presidente da Federação Internacional de Hóquei no Gelo, a sua carta foi publicada pelos principais jornais europeus e o Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo realizou-se apenas na Letónia e não na Bielorrússia. Escreveu ao Presidente da Cruz Vermelha Internacional porque a ONG se recusou a visitar os prisioneiros nas prisões bielorrussas - prisioneiros que, segundo as organizações de direitos humanos, são e foram torturados. Ao mesmo tempo, é um escritor de sucesso. Os seus romances, escritos em russo, foram traduzidos para 20 línguas. Sente-se mais como um escritor ou como um ativista político?

Sasha Filipenko: Tendo como pano de fundo o que aconteceu na Bielorrússia em 2020, tendo como pano de fundo a guerra que começou na Ucrânia, temos de compreender que isto nos diz respeito e, enquanto escritores, enfrentamos a questão do poder da literatura, o que podemos fazer com o nosso livro e se é possível escrever agora - tendo como pano de fundo a guerra. Mas é absolutamente certo que se pode escrever para falar sobre a Bielorrússia todos os dias nas principais publicações europeias, para que a Bielorrússia não seja esquecida. Estes textos, as minhas cartas abertas, surgiram em ligação com a indignação que senti, por exemplo, quando o presidente da federação de hóquei disse que a Bielorrússia devia acolher o Campeonato Mundial de Hóquei porque, de qualquer forma, nada iria mudar. Neste sentido, sentimo-nos como escritores, claro, mas por vezes apercebemo-nos de que é mais importante prestar atenção ao que está a acontecer no nosso país agora. Na Bielorrússia, infelizmente, não temos muitas vozes fortes na Europa, por isso, se tivermos essa oportunidade, penso que é meu dever falar sobre o facto de ainda estarem a acontecer coisas catastróficas e inaceitáveis.

Arquivo: Um protesto contra o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko em frente ao Parlamento Europeu, em Bruxelas, a 15 de setembro de 2020. Francisco Seco/AP

Yulia Pukhlii, Euronews: Os seus livros são publicados na Bielorrússia? Existe para os bielorussos enquanto escritor?

Sasha Filipenko: A situação, tal como muitas outras situações na Bielorrússia, é bastante surrealista. Porque, por exemplo, as representações das minhas peças são proibidas. Foi aberto um processo criminal contra mim, mas ainda não sei em que artigo. Os livros estão por vezes disponíveis nas livrarias, mas não estão nas prateleiras. Ou seja, é preciso perguntar ao vendedor se há livros de Filipenko e ele, como um traficante de droga, diz:"Sim, venha comigo, dou-lhe um livro".

Infelizmente, os escritores são cada vez menos ouvidos agora, porque se lerem os nossos livros com atenção, já escrevemos em 2010 e 2014 que esta guerra iria acontecer. Os escritores são muitas vezes chamados de "alarmistas". Penso que não é tanto que os escritores precisem de conselhos, mas que a sociedade deveria, por vezes, ouvir os escritores. Estive recentemente a discursar em Berlim e o meu discurso foi atrasado 40 minutos porque estava a ser abordado por políticos alemães conhecidos. Na altura, disse que acho que o mundo seria um pouco melhor e espero que seja melhor quando os políticos falam depois dos escritores e não o contrário.