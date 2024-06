Grécia encerra Acrópole e escolas devido à primeira onda de calor do ano

De Euronews

As temperaturas deverão atingir os 43 graus Celsius, esta quinta-feira, em algumas zonas do país. Também Espanha e Itália estão a enfrentar temperaturas elevadas.

PUBLICIDADE

A Grécia está a enfrentar uma intensa vaga de calor, tendo encerrado o local turístico de Acrópole, suspendido as aulas e deslocado médicos para Atenas. Prevê-se que as temperaturas atinjam os 43 graus Celsius, esta quinta-feira, em algumas zonas do país e que só voltem a diminuir na sexta-feira à noite.

A Acrópole de Atenas, onde se localiza o templo do Partenon, esteve encerrada durante cinco horas devido às elevadas temperaturas, que atingiram os 39 graus Celsius na capital grega e em algumas zonas da Grécia central. As autoridades municipais criaram, ainda, sete espaços climatizados para o público e recorreram a drones com câmaras térmicas para coordenar a resposta da saúde pública.

Quais são as causas desta vaga de calor?

A Grécia está a viver a primeira grande onda de calor do ano, que pode ser explicada pela combinação de vários fatores, entre eles: um bloqueio atmosférico sobre o país, que está a impedir a deslocação de massas de ar e que está a provocar condições de calor extremo; os ventos quentes do Norte de África, que transportam ar quente e seco do deserto, o que faz com que as temperaturas aumentem; as alterações climáticas, que têm contribuido para um aumento da frequência e da intensidade das vagas de calor em todo o mundo; e a influência do mar Mediterrâneo, dado que as suas águas quentes podem aquecer o ar que passa sobre elas.

A temperatura mais elevada registada na Grécia foi de 46,3ºC, em agosto de 2021, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Outros países da Europa, como Itália e Espanha, estão também a enfrentar temperaturas elevadas, bem como os Estados Unidos que atingiu recordes no sul do país.