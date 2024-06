Scholz promete melhorar o processamento de migração irregular

De euronews

O chanceler alemão Olaf Scholz abordou a migração e o controlo de fronteiras com líderes de estado do leste em Wittenberg, onde disse: "Estamos a ter sucesso e vamos continuar nessa direção".

O chanceler Olaf Scholz reuniu-se com líderes do leste da Alemanha em Wittenberg na terça-feira, sendo a migração o tema quente da visita.

As discussões entre os líderes regionais e o chanceler alemão focaram-se no fortalecimento de parcerias com outros países, particularmente o controlo de fronteiras. No entanto, a conferência rendeu pouco mais do que declarações de intenção.

Respondendo à pressão dos líderes federais do leste da Alemanha, Scholz reiterou 'o objetivo de melhorar os processos de migração irregular', dizendo que já houve inúmeras 'discussões e decisões para o longo termo'.

"Queremos estabelecer parcerias de migração para lidar melhor com o retorno daqueles que não podem ficar na Alemanha. Esse é o maior desafio. Para garantir que não tenhamos que lidar com isso sozinhos, temos que encontrar parceiros no mundo para nos ajudar a alcançar os nossos objetivos", disse Scholz.

O chanceler alemão também defendeu políticas existentes destinadas a controlar os fluxos migratórios irregulares e promover uma melhor integração dos refugiados. "Estamos a ter sucesso em grande escala e continuaremos nessa direção", acrescentou Scholz.

Os sociais-democratas enfrentam desafios depois de uma exibição dececionante nas eleições europeias, onde obtiveram o seu pior resultado pós-Segunda Guerra Mundial com 13,9%, enquanto a extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) obteve 15,9%, apesar das controvérsias em curso, incluindo planos para deportações em massa.