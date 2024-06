Polícia alemã mata homem que esfaqueou três pessoas numa festa do Euro 2024

O agressor matou uma pessoa num bairro residencial antes de entrar numa festa num jardim privado na cidade de Magdeburgo, no leste do país.

A polícia alemã matou a tiro um homem de nacionalidade afegã após ter atacado mortalmente um compatriota e mais tarde ferido três pessoas que assistiam ao jogo de abertura do Euro 2024 no leste da Alemanha, informou a polícia no sábado.

Conforme os relatos, o cidadão afegão de 27 anos atacou pela primeira vez um compatriota de 23 anos com um "objeto semelhante a uma faca" em Wolmirstedt, uma pequena cidade a cerca de 130 quilómetros a oeste de Berlim, na sexta-feira à noite, disse a polícia. A vítima morreu mais tarde devido aos ferimentos.

Depois, o homem voltou a atacar, desta vez um grupo de pessoas que assistia ao jogo de futebol entre a Alemanha e a Escócia no pátio de uma casa particular, ferindo três alemães, dois deles gravemente, segundo a polícia.

A polícia disse ainda que o agressor, ainda armado com o mesmo objeto, também atacou os agentes chamados ao local. Dois dos agentes dispararam e feriram o homem, que morreu pouco após dar entrada no hospital.

Motivo dos ataques ainda não é claro

O Ministério do Interior do estado da Saxónia-Anhalt, que inclui Wolmirstedt, disse que a polícia tinha reforçado a segurança em toda a região. O motivo dos ataques ainda não está claro.

O torneio de futebol está a decorrer em cidades de toda a Alemanha e prolonga-se até 14 de julho.