Inglaterra vai jogar contra a Espanha na final de Berlim, no domingo.

PUBLICIDADE

A Inglaterra derrotou os Países Baixos por 2-1 e chegou à sua segunda final consecutiva do Euro, depois de um jogo espetacular decidido com um golo nos descontos.

Esta será a terceira final de um grande torneio para os Três Leões, a primeira que disputarão fora de casa.

O jogo teve um dos melhores - talvez o melhor - inícios do Euro 2024, quando os Países Baixos abriram o marcador em Dortmund logo aos 7 minutos.

Xavi Simons roubou a bola à defesa inglesa, que não a conseguiu afastar, e apontou diretamente para a baliza, disparando um remate de fora da área para o poste mais distante.

A equipa inglesa reagiu com fúria, jogando um dos seus melhores jogos no torneio até ao momento.

Harry Kane quase marcou o golo do empate com um remate de longe, e depois tentou novamente com um remate forte de dentro da área.

A bola saiu por cima da barra, mas o árbitro detetou uma falta de Dumfries sobre o n.º 9 da Inglaterra e assinalou grande penalidade.

Foi a vez de Kane voltar a rematar. Depois de uma pausa interminável na marca de grande penalidade, Kane atirou a bola para o canto inferior esquerdo para fazer o 1-1 aos 18 minutos.

Harry Kane marca o golo do empate da Inglaterra contra a Holanda de penálti AP/Hassan Ammar

A Inglaterra continuou a pressionar e Dumfries transformou-se num herói poucos minutos depois, quando literalmente impediu o potencial 2-1 da Inglaterra em cima da linha - depois de uma incursão dentro da área de Phil Foden.

O lateral do Inter de Milão quase recolocou os Países Baixos em vantagem aos 30 minutos, quando superou toda a defesa inglesa para desferir um cabeceamento à barra num pontapé de canto.

Phil Foden respondeu apenas dois minutos depois, com um grande remate que acertou no poste esquerdo, fazendo uma tentativa semelhante imediatamente a seguir, com o guarda-redes holandês Verbruggen a desviar prontamente a bola com a palma da mão. O médio do Man. City foi o melhor jogador da Inglaterra na primeira parte.

As equipas abrandaram o ritmo perto do intervalo, depois de terem jogado a um ritmo elevado nos primeiros 35 minutos.

Em comparação com os jogos anteriores, a Inglaterra jogou de forma rápida, inteligente e agressiva.

Os Países Baixos tiveram a primeira grande oportunidade da segunda parte.

O guardião inglês Pickford fez uma defesa incrível quando Virgil van Dijk fez um desvio após um cruzamento rasteiro para a área.

A segunda parte ofereceu muito menos oportunidades, com ambas as equipas a parecerem bastante cansadas, com Kane e Foden a regressarem ao banco completamente exaustos.

No primeiro minuto dos descontos, Watkins recebeu uma bola na grande área e rematou forte e rasteiro para o fundo da baliza de Verbruggen, garantindo a passagem da Inglaterra à final de Berlim.

Ollie Watkins, da Inglaterra, faz pontaria momentos antes de bater o 2-1 no poste esquerdo AP/Hassan Ammar

Kane e Watkins comemoram após o 2-1 sobre os Países Baixos AP/Martin Meissner

"Inacreditável - estava à espera deste momento há semanas", disse Watkins, o avançado do Aston Villa que foi o quarto melhor marcador da Premier League na época passada.

PUBLICIDADE

"Foi preciso muito trabalho duro para chegar aonde estou hoje. Tive a oportunidade e aproveitei-a com as duas mãos."

O facto de o golo ter sido marcado por Cole Palmer, outro suplente, também terá agradado a Southgate.

" Quando a bola entrou no canto inferior, foi a melhor sensação de todas."

O mar laranja na gigantesca arquibancada sul do Westfalenstadion ficou em silêncio. A arquibancada abrigava os adeptos holandeses mais expressivos que dominaram o centro da cidade antes de marcharem aos milhares para o estádio antes do jogo.

A polícia registou três confrontos separados entre adeptos de ambos os países na cidade.

PUBLICIDADE

O guarda-redes neerlandês Bart Verbruggen reage no final de um jogo das meias-finais entre os Países Baixos e a Inglaterra AP/Martin Meissner

Os jogadores ingleses festejam a chegada à final do Euro 2024 depois de vencerem os Países Baixos por 2-1 AP/Martin Meissner

O capitão da seleção inglesa falou após o jogo sobre o próximo confronto com a Espanha.

"Vai ser incrivelmente duro - um jogo muito difícil", disse o capitão. "Mais um jogo para fazer história."

A Inglaterra jogará contra Lamine Yamal e a Espanha na final de domingo em Berlim. Será a primeira final da nação em solo estrangeiro, tendo vencido o Campeonato do Mundo em 1966 e perdido para a Itália na final do Euro 2020 -em ambas as ocasiões no Estádio de Wembley.