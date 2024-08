Em vez de conduzir, os comboios e autocarros de longa distância são uma alternativa mais barata, mais ecológica e mais segura para viajar neste verão.

Vai fazer uma longa viagem de carro este fim de semana? Tenha cuidado redobrado, pois alguns dos principais locais de férias da Europa estão entre os mais mortíferos da Europa para conduzir, revela um novo estudo.

Analisando os últimos dados do Conselho Europeu de Segurança dos Transportes (ETSC), o site de portagens Vignette Switzerland identificou os países com o maior número de mortes na estrada por milhão de habitantes.

Destinos de férias populares como a Croácia, Portugal e Itália estão entre os 10 primeiros.

Qual é o país mais mortífero para conduzir na Europa e qual é a melhor alternativa?

Com mais 79% de mortes na estrada em 2023 do que a média da UE, a Bulgária é o país mais perigoso da Europa para conduzir, de acordo com o estudo. O país registou 526 mortes na estrada no ano passado - quase 82 por milhão de habitantes.

Fora da capital, Sófia, muitos viajantes optam pelo aluguer de automóveis para explorar o país dos Balcãs. Mas com uma extensa rede de comboios e autocarros - e preços acessíveis em comparação com grande parte da Europa - a Bulgária também pode ser percorrida de transportes públicos.

Os comboios búlgaros são fiáveis e baratos, embora sejam um pouco lentos. Para se aventurar nas cadeias montanhosas de Rila, Pirin e Rhodopes, apanhe a linha ferroviária de bitola estreita de Rhodope.

Grécia, Portugal e Itália entre os 10 países mais perigosos para a condução

A Bulgária não é o único país europeu que regista atrasos em matéria de segurança rodoviária. É seguida de perto pela Roménia, que registou um total de 1545 mortes na estrada em 2023, o que corresponde a 81 por milhão de habitantes. No ano passado, registaram-se mais 78% de mortes na estrada do que a média da UE.

A Roménia também está bem servida de ligações ferroviárias e rodoviárias, com uma linha ferroviária que faz a ligação com rotas internacionais, incluindo a Bulgária e a Hungria.

Em terceiro e quarto lugares, a Sérvia e a Letónia registaram ambas mais 66% de mortes na estrada do que a média.

Tanto na Sérvia como na Letónia, os transportes públicos são baratos e fiáveis. Uma nova linha de comboios de alta velocidade que liga a capital da Sérvia, Belgrado, a Budapeste, na Hungria, deverá ser alargada a Skopje e Atenas no futuro.

Os destinos de férias também figuram entre os países mais perigosos da Europa para a condução: A Croácia ficou em quinto lugar, com mais 56% de mortes do que a média, seguida de Portugal, com 32%, e da Grécia, com 31%.

A Itália ficou em nono lugar, com um total de 3094 mortes na estrada em 2023, ou seja, cerca de 54 por milhão de habitantes. Este número representa mais 15% de mortes na estrada do que a média da UE.

A Lituânia ficou em oitavo lugar, com 23%, e a Polónia em décimo, com 13%.

Em toda a UE, foram registadas 20.418 mortes na estrada em 2023, o que equivale a 45,5 por milhão de habitantes.

Como manter-se seguro nas estradas europeias cheias de trânsito este verão

No fim de semana passado, as autoestradas da Alemanha à Croácia e à Eslovénia foram um caos para os veraneantes que partiram de férias. Este fim de semana, espera-se uma nova vaga de viagens por toda a Europa.

A agência eslovena de segurança rodoviária AVP lançou uma campanha de alerta para recordar aos condutores que devem fazer pausas nas viagens mais longas e manter-se hidratados nos dias quentes.

A Direção-Geral do Turismo da Croácia distribuiu garrafas de água e ambientadores de automóveis nas principais portagens e portos de ferry como gesto de boas-vindas aos turistas.

A condução na Europa também tem as suas regras específicas. As crianças pequenas não são permitidas no banco da frente do carro em muitos países, enquanto os condutores que usam óculos devem ter um segundo par de óculos em França, Espanha e Suíça.

Não se esqueça de prestar atenção aos limites de velocidade - não só estão em vigor para sua segurança, como é provável que apanhe uma multa se os infringir, mesmo meses depois da sua viagem.