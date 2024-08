Ucrânia dispara uma bateria de drones sobre a Rússia durante a noite

De Euronews com AP

Rússia denunciou uma ofensiva de drones ucranianos contra as suas regiões. Kiev diz ter atingido um aeródromo.

O Ministério da Defesa russo afirmou num comunicado que os seus sistemas de defesa aérea "interceptaram e destruíram" um total de 75 drones ucranianos sobre várias regiões que se situam na fronteira com a Ucrânia ou não muito longe dela, incluindo Belgorod, Krasnodar, Kursk, Oryol, Rostov, Voronezh e a região de Ryazan, mais no interior da Rússia. Um desses drones foi também abatido sobre o mar de Azov, refere o comunicado.

Trinta e seis drones foram destruídos sobre a região de Rostov, segundo o ministério. No entanto, o governador de Rostov, Vasily Golubev, disse numa declaração online que a região foi atacada por um total de 55 drones. Não especificou quantos destes foram intercetados e quantos atingiram os alvos, dizendo apenas que "instalações de armazenamento" nos distritos de Morozovsk e Kamensky sofreram danos no ataque.

O Estado-Maior da Ucrânia disse no sábado, numa publicação no Facebook, que as suas forças atacaram um aeródromo em Morozovsk, atingindo depósitos de munições com bombas aéreas guiadas, bem como depósitos de combustível nas regiões de Belgorod, Kursk e Rostov.

O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, confirmou que um depósito de petróleo foi atingido na sua região. Segundo Gladkov, um dos tanques explodiu e incendiou-se, mas foi rapidamente extinto.

Na região de Oryol, dois drones embateram num edifício residencial, causando um breve incêndio, disse o governador da região, Andrei Klychkov. Uma pessoa procurou assistência médica na sequência do ataque, disse ainda.

Entretanto, as forças aéreas ucranianas afirmaram, este sábado, que a Rússia atacou a Ucrânia durante a noite com 29 drones Shahed e quatro mísseis.

As defesas aéreas ucranianas abateram 24 drones em nove regiões do país, disse o comandante da Força Aérea, Mykola Oleshchuk, numa declaração online. Não ficou claro no comunicado se os mísseis também foram intercetados ou quais os danos causados pelo ataque.

Entretanto, as forças russas atacaram Pokrovsk e Myrnohrad este sábado, disparando 11 mísseis, informou a polícia regional de Donetsk. Pokrovsk foi atingida por sete mísseis do sistema de defesa aérea S-300, não tendo sido registadas vítimas.

A polícia registou 52 destruições - 40 edifícios residenciais, três instituições de ensino, uma policlínica, um ambulatório, um centro comercial, uma loja, uma instalação industrial e escritórios.