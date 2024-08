"Agora estamos juntos": O drama dos homens ucranianos vítimas de abuso sexual na guerra

Homens espalhados por toda a Ucrânia estão a ajudar-se uns aos outros a recuperar de traumas sexuais infligidos pelas tropas russas. Estas são algumas das suas histórias.

Aviso: Este artigo fala de violência sexual.

Oleksiy Sivak encontra conforto na conversa. Antes de a Rússia invadir a Ucrânia em grande escala, em 2022, este homem de 40 anos passou quase metade da vida a trabalhar como marinheiro em frotas mercantes e de passageiros internacionais.

Durante 17 anos, aventurou-se a partir da sua cidade, Kherson, banhada pelo mar, para garantir que os navios estavam em boas condições de funcionamento. "Mas a invasão pôs fim ao meu trabalho e à minha carreira", conta à Euronews.

Enquanto Moscovo invadia o país vizinho, na esperança de arrasar o país, tanques e soldados russos invadiram a capital da região ucraniana com o mesmo nome, em fevereiro de 2022, e ocuparam o centro durante seis meses.

Uma vez no controlo, criaram as suas próprias instalações na esperança de criar uma República Popular de Kherson - um governo fantoche ao estilo do Donbass - incluindo um local de detenção destinado a ajudar a reprimir qualquer aparência de rebelião.

Sivak afirma ter sido detido ilegalmente e torturado por militares russos durante dois desses seis meses. "Fui sujeito a tortura física e psicológica, incluindo tortura sexual", afirma. Kiev retomou a cidade em novembro de 2022 e Sivak foi libertado.

"Durante a libertação de Kherson, os nossos invasores fugiram da cidade", recorda. "Tive mais sorte do que os outros, pois não havia espaço suficiente para mim no carro em que os prisioneiros eram transportados (para outro local) pelos russos e fui simplesmente libertado, sem documentos, mas mesmo assim consegui regressar a casa."

Este foi apenas o início da viagem de Sivak. "Tudo começou no cativeiro", afirma.

ONU: Mais de metade das vítimas de violência sexual na Ucrânia são homens

A esmagadora maioria das provas sugere que, nos últimos dois anos, a Rússia utilizou a violência sexual - como a violação, a mutilação genital, o desnudamento forçado e outros meios de tortura - como arma contra homens e rapazes na Ucrânia. Ao abrigo do direito internacional, estes actos constituem crimes de guerra.

O último relatório do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a violência sexual relacionada com o conflitorefere que o órgão de investigação documentou 263 casos perpetrados pelas forças armadas russas, pelas autoridades policiais e pelos serviços penitenciários contra civis e prisioneiros de guerra na Ucrânia desde a invasão total de 2022. Mais de metade destas vítimas são homens (163); 83 são mulheres. 10 são raparigas menores de idade e dois são rapazes.

Manifestação contra a ocupação russa de Kherson em março de 2022 AP Photo/Olexandr Chornyi

Um relatório anterior da organização não-governamental Human Rights Watch corrobora que a Rússia tem recorrido à violência sexual contra homens, afirmando que as autoridades de Moscovo construíram instalações de detenção específicas - utilizadas para confinamento, interrogatórios, execução e tortura - em regiões como Kherson.

Um relatório de acompanhamento do Gabinete dos Direitos Humanos das Nações Unidas, OHCHR - o seu principal órgão de investigação - concluiu que estes crimes eram geralmente acompanhadosdeespancamentos graves, estrangulamentos, sufocamentos, cortes, disparos junto à cabeça da vítima e assassínios intencionais.

A maioria destes relatórios do ACDH inclui histórias angustiantes. Num deles, um prisioneiro ucraniano alegou que um oficial russo o tentou violar com um cano de PVC durante um interrogatório. Um outro prisioneiro afirmou que os agentes russos o obrigaram a despir-se, aplicaram-lhe choques elétricos nos testículos e ameaçaram violá-lo com um bastão da polícia.

Durante os meses em que Sivak esteve preso e foi torturado, diz que a única coisa que o ajudou a ultrapassar os dias foi falar com os seus companheiros de cela. Tornaram-se psicólogos e confidentes uns dos outros. "As piadas, a simpatia, palavras amáveis e até um olhar eram a nossa única tábua de salvação", afirma.

'Tornar o presente tolerável e o futuro feliz'

Sivak calcula que existam "milhares" de homens ucranianos a viver com as cicatrizes da violência sexual infligida pelos russos.

Entretanto, outros continuam a ser capturados em territórios sob o controlo de Moscovo: mais 37.000 ucranianos, incluindo adultos civis e crianças, continuam desaparecidos e provavelmente detidos em prisões russas, de acordo com o gabinete do Provedor de Justiça ucraniano.

Foi por isso que, há cerca de um ano, fundou a Alumni: uma organização que oferece aos homens apoio interpares no domínio da saúde mental, incluindo encontros presenciais regulares, workshops, encaminhamentos e - em breve - serviços em linha. O objetivo é estar presente para outros sobreviventes e proporcionar um espaço de conversa.

Sivak diz que é importante notar que a Alumni não tem como objetivo "tratar" as pessoas. "Ajudamos as pessoas a encontrar um novo rumo para as suas vidas. Não apagando o que lhes aconteceu, mas aceitando e tendo em conta essa experiência", afirma.

Crianças ucranianas brincam num posto de controlo abandonado em Kherson - novembro de 2022 AP Photo/Bernat Armangue

A Alumni pretende ser um local onde os sobreviventes possam reconhecer o que aconteceu e aprender a viver com isso, explica Sivak - um enorme desafio que definirá o resto das suas vidas.

"Estamos a fazer tudo isto por nós, pelos nossos irmãos e especialmente por aqueles que estão a ser mantidos em cativeiro e torturados neste momento", afirma. "Não posso mudar o passado, mas cada um de nós esforça-se por fazer o seu melhor para tornar o presente tolerável e o futuro feliz para todos aqueles que foram e estão a ser torturados."

Após este tipo de trauma, os sobreviventes ficam muitas vezes com várias lesões, tais como doenças físicas e perturbações mentais, como o stress pós-traumático.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou em junho que o impacto da violência sexual relacionada com conflitos é duradouro e prejudicial e "destrói o tecido social das comunidades".

Um participante que se tornou um colega

Oleksandr Reshetov viveu toda a sua vida em Kherson e adora a cidade. Este homem de 34 anos diz à Euronews que conheceu o seu primeiro amor e todos os seus melhores amigos na "cidade heroína" ucraniana.

Antes da guerra, encontrou a alegria de ser proprietário de uma loja de móveis, colecionar antiguidades e arranjar flores para a família. "Esta cidade significa muito para mim", diz. Desde a guerra de agressão da Rússia, a sua vida tornou-se quase irreconhecível. "A minha vida depois da guerra mudou muito", diz ele. "A guerra fez-me apreciar o que tenho".

As forças armadas russas infligiram violência sexual a Reshetov. Após o trauma, refugiou-se no álcool para adormecer a dor.

Soldado ucraniano inspeciona tanque russo capturado - Kherson, novembro de 2022 AP Photo/Efrem Lukatsky

Participou num retiro de ex-alunos na cidade de Mykolaiv para tentar quebrar o ciclo e diz que se sentiu imediatamente apoiado. "Não me trataram como uma vítima, mas como um melhor amigo. Senti-me entre os meus", diz Reshetov.

"Embora todos fossem diferentes, só tínhamos uma coisa em comum: exprimíamo-nos uns aos outros."

Como resultado da adesão à rede Alumni, Reshetov reduziu o consumo de álcool e passou mais tempo com a família. Depois, tornou-se mentor na associação, com o objetivo de ajudar os outros depois de ter trabalhado com sucesso em si próprio.

"Apercebi-me de que não era o único e que havia muitos rapazes que passaram pelo mesmo que eu. Agora estamos juntos", afirma.

Violência empregue para 'castrar uma população'

Charu Hogg é a fundadora e diretora do projeto All Survivors - um organismo que fornece investigação sobre homens e rapazes que sobreviveram à violência sexual durante conflitos ou deslocações.

Desde que a organização foi fundada em 2016, Hogg e a sua equipa de investigadores falaram com sobreviventes do Afeganistão e da Colômbia à República Centro-Africana. A Ucrânia é o único contexto no mundo que regista níveis tão elevados de documentação de abusos", diz Hogg à Euronews.

A razão pela qual a sua organização se concentra apenas nos sobreviventes do sexo masculino - e não nas mulheres, que representam 95% dos sobreviventes destes crimes documentados pela ONU - prende-se com o facto de estes serem pouco investigados.

"Somos a única organização global que trabalha com a violência sexual contra homens e rapazes nos domínios do acesso à justiça e da prevenção", afirma.

Somos a única organização global que trabalha com a violência sexual contra homens e rapazes nos domínios do acesso à justiça e da prevenção. Charu Hogg Fundadora e diretora do projeto All Survivors

O projeto All Survivors começou recentemente a trabalhar com a Alumni para começar a compreender os obstáculos que se colocam às vítimas do sexo masculino no acesso aos cuidados de saúde. Durante o próximo ano, Hogg diz que a organização irá entrevistar membros da Alumni sobre as suas experiências para compreender melhor os desafios que enfrentam ao documentar casos e fornecer informações à agência nacional de ação penal.

O objetivo é ajudar os homens e melhorar a estratégia oficial da Ucrânia na investigação destes crimes.

Retrato de Putin quebrado numa prisão de Kherson - novembro de 2022 AP Photo/Efrem Lukatsky

Hogg, antiga investigadora da Human Rights Watch, está ciente de que a violência sancionada pelo Estado é prejudicial para os indivíduos. É também corrosiva para o espírito nacional: "O facto de a Federação Russa praticar isto com o que parece ser impunidade sugere que esta é uma forma de coagir, controlar, rebaixar e emascular uma população", afirma.

A jornalista está consciente de que será difícil entrevistar estes homens, uma vez que a Ucrânia é um país em guerra, devastado por ataques às suas infraestruturas. "Isto afeta a capacidade de comunicação das pessoas porque não há Wi-Fi", afirma. Encontrar sobreviventes do sexo masculino dispostos a falar sobre o que lhes aconteceu também não é fácil, uma vez que "estas questões são muito difíceis de abordar".

O objetivo geral é responsabilizar a Rússia - algo que muitos organismos governamentais internacionais têm tentado fazer desde que as alegações surgiram. Há dois anos, o Tribunal Penal Internacional de Haia emitiu um mandado de captura para o Presidente russo Vladimir Putin.

O Kremlin respondeu a estas alegações, referindo-se a elas como "ultrajantes" e "inaceitáveis". No entanto, não apresentou provas do contrário.

"Não deixámos de falar"

Sivak diz que foi libertado do encarceramento russo quando os soldados ucranianos retomaram a sua cidade. Para ele, a comunidade internacional desempenha um papel importante no combate à violência sexual relacionada com os conflitos, apoiando a Ucrânia na sua luta para se defender, bem como aplicando sanções. "Para evitar esses crimes, é preciso haver punição adequada", diz.

A comunidade internacional também pode investir em programas - como o trabalho defendido pelo projeto All Survivors - com o objetivo de ajudar os sobreviventes a "reabilitarem-se, reintegrarem-se e readaptarem-se à sociedade", afirma.

Sivak está consciente de que, para além da guerra na Ucrânia, ele e os colegas da Alumni têm as suas próprias batalhas pela frente, combatendo a desagregação familiar, o isolamento social e as perturbações mentais resultantes deste tipo de trauma sexual.

É por isso que a Alumni continua a envolver-se e a falar sempre com indivíduos que vivem com as cicatrizes deste tipo de violência. Fazer com que se sintam ouvidos entre aqueles que compreendem, porque passaram pela mesma experiência, é a crença fundamental da organização. "Em inglês, Alumni significa o grupo de licenciados ou antigos estudantes de uma determinada escola mas, ao mesmo tempo, por vezes, significa antigos prisioneiros", diz.

"Uma vez, quando nos encontrámos com um grupo de antigos companheiros de cela na rua, começou uma conversa e alguém chamou à nossa reunião um reencontro. Quando fomos libertados, não parámos de falar."

Se esta história lhe suscitou problemas e se encontra na Europa, contacte um serviço de apoio específico para o seu país e género para obter ajuda.