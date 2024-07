O melhor ataque contra a melhor defesa. A história diz que sempre que a Espanha e a França se defrontaram numa eliminatória do Euro, o vencedor acabou por ganhar a taça. Será que isso vai voltar a acontecer? Eis as probabilidades e os recordes em jogo antes do pontapé de saída das 20:00 em Munique.

O Euro2024 oferece aos adeptos mais um confronto épico esta terça-feira, com Espanha e França a defrontarem-se em Munique, às 20:00, por um lugar na final.

A marcha para Berlim coloca a melhor defesa do Euro2024 contra o melhor ataque. A Espanha marcou 11 golos, mais do que qualquer outro adversário, enquanto a França sofreu apenas um golo em cinco jogos.

Os espanhóis devem ser os favoritos, pois chegam a Munique depois de terem vencido todas as equipas que encontraram pelo caminho.

Ficaram em primeiro lugar num grupo da morte com a Itália e a Croácia e depois venceram a Alemanha por 2-1 nos quartos de final, num jogo marcado pela polémica dos penáltis contra os anfitriões.

A França não foi tão convincente. Não conseguiu marcar um único golo de baliza aberta em todo o torneio, vencendo os oitavos de final contra a Bélgica graças a um golo contra e recorrendo depois a um dramático desempate por grandes penalidades para se livrar de Portugal de Cristiano Ronaldo.

Empate historicamente decisivo em torneios europeus. Quem tem o melhor registo?

Os confrontos entre França e Espanha foram sempre decisivos na história do Euro.

Sempre que as duas equipas se defrontaram numa eliminatória, o vencedor levantou o troféu.

Foi o que aconteceu em 1984 (França), 2000 (França) e 2012 (Espanha).

Globalmente, a França tem um melhor registo em grandes torneios, incluindo o Campeonato do Mundo, com três vitórias contra uma da Espanha e um empate.

O guarda-redes espanhol Luis Arconada não consegue parar um remate de Michel Platini durante o jogo entre França e Espanha na final do Euro em 1984 AP

Especialistas, casas de apostas e algoritmos (cautelosamente) colocam a Espanha à frente

A Espanha tem uma ligeira vantagem sobre a França. Com uma série de cinco vitórias consecutivas, o maior número de golos marcados e apenas dois sofridos, nada parece ser capaz de parar a equipa de La Fuente. Os problemas de golos e as exibições sem brilho da França também apontam nesse sentido.

Mas os problemas ocasionais da Espanha em converter a posse de bola em golos podem tornar-se problemáticos - especialmente contra uma equipa experiente e sólida defensivamente como a França, que também pode contar com a velocidade de Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé e Eduardo Camaving para abrir espaços no intervalo.

A maioria das probabilidades reflete este facto, uma vez que a Espanha continua a ser a favorita, mas não por uma margem esmagadora.

Da mesma forma, a previsão do Google coloca a Espanha à frente com 36% de hipóteses de ganhar contra 31% da França, com 33% de possibilidade de um empate nos 90 minutos.

O algoritmo Opta prevê ainda mais incerteza. A Espanha tem 49,7% de hipóteses de chegar à final contra 50,21% da França, no confronto direto.

Outro fator de incerteza é o facto de a Espanha jogar sem Pedri, lesionado, e Carvajal, suspenso.

Mikel Merino, da Espanha, marca o segundo golo da sua equipa durante o jogo dos quartos de final entre a Alemanha e a Espanha no Euro 2024, Alemanha, AP/Ariel Schalit

Fofana rebate críticas e Cucurella alerta para a velocidade da França

Marc Cucurella tem sido um dos melhores jogadores da Espanha no Euro 2024, correndo incríveis 44 quilómetros para cima e para baixo na ala com uma velocidade máxima de mais de 33 km/h.

No entanto, o lateral-esquerdo do Chelsea disse que conter os melhores velocistas da França não será tarefa fácil.

"Eles têm jogadores muito rápidos na frente. Eles querem explorar isso, e acho que o jogo vai ser sobre estar muito concentrado durante 90 minutos ou o tempo que o jogo durar".

"Penso que se estivermos atentos a isso, se recuperarmos a bola rapidamente quando a perdermos, acho que temos uma boa hipótese", disse no domingo.

Theo Hernandez, da França, festeja depois de marcar o último penálti com o guarda-redes francês Mike Maignan, após o jogo dos quartos de final entre Portugal e França AP Photo

No campo francês, Youssouf Fofana respondeu às críticas de que a equipa foi alvo: "Não quero saber".

Fofana também apelou a todos os meios de comunicação social franceses para que apoiem os Bleus. "No final, somos semi-finalistas, depois de o nível de Kylian [Mbappe] e Antoine [Griezmann] ter sido suficiente para chegarmos às meias-finais. Não sei por que razão iríamos procurar um pouco mais agora que estamos na "final four", e agora temos de ir todos juntos, incluindo os meios de comunicação social, especialmente os meios de comunicação social franceses, na direção certa para levantar este troféu, e não dizer que um tipo está a ter um desempenho inferior ou que o estilo de jogo não é bom, porque no final é suficiente".

Recordes em jogo: Quarto título europeu e maior série de vitórias

Uma vitória colocaria a Espanha a centímetros do seu quarto título europeu, tornando-se a equipa mais bem sucedida da história do Euro. Atualmente, os espanhóis partilham o recorde com a Alemanha, com três taças cada.

Se a Espanha vencer a França, tornar-se-á também a primeira equipa a ganhar seis jogos consecutivos num único torneio europeu.

Por seu lado, a França, ao derrotar os espanhóis, pode conquistar o seu terceiro título europeu, tornando-se assim a nação mais bem sucedida juntamente com a Espanha e a Alemanha.