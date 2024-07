Leopoldo López Gil, líder da oposição venezuelana no exílio e antigo eurodeputado, fala à Euronews após o anúncio dos resultados provisórios das eleições na Venezuela. López Gil afirma que a Espanha não pode reconhecer a vitória de Maduro.

A 7000 quilómetros de distância da Venezuela, o líder da oposição e antigo eurodeputado Leopoldo López Gil segue atentamente todas as notícias que chegam do seu país após as eleições históricas de domingo.

A partir de Madrid, cidade onde se instalou depois de ter de abandonar a Venezuela por ter sido perseguido pelo chavismo, fala à Euronews com preocupação sobre o que poderá acontecer nas próximas horas.

"Estamos muito ansiosos"

"Estamos muito ansiosos com o futuro", reconhece, depois de saber que o Conselho Nacional Eleitoral deu a vitória a Nicolás Maduro com 51,1% dos votos; um número questionado internacionalmente e que está longe do que previa a sondagem à saída da Edison Research.

A Edison Research é uma das mais prestigiadas empresas de sondagens do mundo. Na sua sondagem para o Wall Street Journal, previu a vitória de Edmundo González com 65% dos votos.

Edmundo González Urrutia a votar. AP Photo

Para além disso, o partido de María Corina Machado tem 40% dos votos expressos. Estes certificam a vitória do seu candidato, Edmundo González, em contradição com o resultado oferecido pelo Conselho Nacional Eleitoral .

Perante todas estas provas, Leopoldo López Gil garante que vai "exigir a verificação dos resultados através de uma recontagem dos votos, uma contagem física que confirme que Edmundo González é o vencedor", afirma.

Preocupação com a segurança do candidato

Nesta entrevista à Euronews, a primeira que concedeu depois de conhecidos os resultados, o Presidente da República manifesta também a sua preocupação "com a segurança pessoal tanto de Edmundo González como de María Corina Machado".

Considera que "a integridade de Edmundo González está em risco, assim como a dos restantes líderes da oposição". Por isso, apela à comunidade internacional para que esteja atenta ao que se vai passar nas próximas horas.

Nos últimos 25 anos, milhares de pessoas foram presas, torturadas e exiladas. Leopoldo López Gil Líder da oposição venezuelana no exílio e antigo deputado europeu

"É um regime que colocou milhares de pessoas na prisão durante os últimos 25 anos, torturou-as, levou-as ao exílio, com milhões de pessoas num êxodo forçado", lamenta com preocupação.

"Há um risco para as pessoas que continuam a liderar a oposição, temo muito por elas e espero que nada lhes aconteça. O mundo inteiro tem de estar atento a isto", acrescenta.

O seu filho, Leopoldo López Mendonza, também ele uma figura da oposição venezuelana, foi condenado pelo chavismo a 13 anos de prisão pelo seu ativismo político. Atualmente, encontra-se exilado fora do país, juntamente com o resto da família.

Mas prisões como essa não são coisa do passado. "Esta semana foram detidas mais de 304 pessoas por razões puramente políticas. Ontem à noite, continuaram a deter pessoas e a deportá-las. Ontem cometeram o erro de prender e raptar um jornalista espanhol", disse à Euronews.

Um apelo ao governo espanhol

López Gil também apela ao governo espanhol, pedindo-lhe que envolva a embaixada em Caracas para libertar o jornalista. Mas não acredita que tal aconteça.

"A Emabajada não esteve envolvida no veto aos deputados espanhóis que se deslocaram à Venezuela para supervisionar o processo eleitoral", afirma, referindo-se à expulsão da delegação de deputados do Partido Popular que se deslocou a Caracas para analisar o processo eleitoral, sem que lhes fosse permitida a entrada no país.

A Espanha não deve reconhecer a vitória de Maduro e deve exigir a verificação dos resultados Leopoldo López Gil Líder da oposição venezuelana no exílio e antigo deputado europeu

"A Espanha não deve reconhecer o resultado das eleições. Não deve reconhecer a vitória de Maduro e deve exigir que o resultado seja verificado. Não há reconhecimento possível enquanto não houver verificação", diz López.

O ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, apelou à "apresentação das atas de todas as mesas de voto para garantir resultados totalmente verificáveis" e para respeitar "a vontade democrática".

Leopoldo López Gil foi deputado ao Parlamento Europeu e, como grande conhecedor da política europeia, tem uma mensagem para Bruxelas. "A União Europeia deve exigir o cumprimento da lei".

"Josep Borrell tem um papel muito delicado a desempenhar, exigindo o respeito pelo jogo democrático na Venezuela, bem como pelos direitos humanos dos venezuelanos e dos estrangeiros que vivem na Venezuela", afirma.

Josep Borrell pede também ao ainda chefe da diplomacia europeia que "reveja as sanções e as relações económicas com a Venezuela, um país que não cumpre as suas responsabilidades internacionais e que, por isso, deve ser isolado".