TikTok alberga uma rede de contas pró-nazis, segundo uma nova investigação

O TikTok alberga centenas de contas pró-nazis que utilizam a aplicação para promover as suas ideologias, segundo um novo estudo.

Investigadores do grupo de reflexão global Institute for Strategic Dialogue (ISD) descobriram uma rede de 200 contas nazis que produziram vários vídeos de promoção do nazismo ou utilizaram símbolos nazis nos seus perfis.

O conteúdo encontrado nestas contas está a reunir "dezenas de milhões de visualizações" na plataforma, com narrativas sobre a negação do Holocausto, a glorificação de Hitler e o "nazismo como solução para questões contemporâneas".

Os autoidentificados nazis discutem o TikTok como uma plataforma favorável à divulgação da sua ideologia, que pode ser utilizada para chegar a "muito mais pessoas", mesmo que as contas sejam novas ou tenham poucos seguidores", lê-se num resumo do relatório.

TikTok diz que não houve violação

Os grupos nazis estão a utilizar inteligência artificial generativa (GenAI) em muitos dos seus vídeos para "criar caricaturas desumanas de grupos raciais e étnicos não-brancos", refere o relatório da ISD. Outros vídeos utilizam traduções geradas por IA dos discursos de Adolf Hitler como forma de modernizar a sua propaganda.

Certas canções, emparelhadas com imagens nazis e linguagens codificadas na aplicação, ajudam outros conteúdos a passar despercebidos aos moderadores da plataforma, continuou o estudo.

As diretrizes da comunidade do TikTok afirmam que qualquer conteúdo que utilize "estereótipos, insinuações ou declarações indiretas, que possam implicitamente rebaixar um grupo protegido", não será mostrado no feed "Para si".

Várias formas de desinformação, incluindo teorias da conspiração, meios de comunicação reutilizados e desinformação "potencialmente muito prejudicial" que esteja a ser verificada, também serão excluídas dos feeds. Não há qualquer menção explícita a conteúdos nazis nas directrizes da comunidade.

Os investigadores comunicaram 50 destas contas ao TikTok por violarem elementos das directrizes da plataforma relativas a ideologias de ódio. Todos os relatórios devolvidos aos investigadores não revelaram "qualquer violação" por parte das contas.

Outras pesquisas já identificaram que o algoritmo do TikTok envia conteúdo misógino ou de ódio para "utilizadores fictícios" poucos minutos após o uso da aplicação na sua página "Para si".

Os investigadores do estudo da ISD utilizaram uma conta fictícia para ver 10 vídeos e acederam às páginas de 10 contas pró-nazis antes de a aplicação sugerir conteúdos semelhantes.

Um esforço coordenado

Os vídeos nazis acabam por ser proeminentes no TikTok porque há uma coordenação entre plataformas, com defensores no Telegram, para alcançar públicos mais amplos através do seu conteúdo de vídeo, com formato curto, dizem os investigadores.

"[Os ativistas pró-nazis] estão a coordenar um esforço para 'sumarizar' os vídeos através do envolvimento em massa; partilhando vídeos, imagens e sons descarregáveis para partilhar em plataformas como o TikTok", continua o relatório.

Um exemplo desta coordenação é uma conta "ativista" do Telegram que promoveu um documentário neonazi que leva alguns utilizadores do TikTok a fazer propaganda mais explícita. O canal pede aos seus seguidores que promovam o filme e "encham o TikTok de vídeos de reação" para que este se torne viral.

O Euronews Next contactou o TikTok, mas não obteve resposta até à data de publicação.