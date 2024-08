Tribunal alemão confirma condenação de ex-secretária de campo de concentração nazi de 99 anos

De Euronews com AP

Furchern foi condenada depois de os juízes se terem declarado convencidos de que ela sabia e "apoiou deliberadamente" a morte de 10.505 prisioneiros em gaseamentos no campo de concentração perto de Danzig.

Um tribunal alemão rejeitou o recurso de uma mulher de 99 anos que foi condenada por ser cúmplice de mais de 10.000 homicídios pelo seu papel de secretária do comandante das SS do campo de concentração nazi de Stutthof durante a Segunda Guerra Mundial.

O Tribunal Federal de Justiça confirmou, na terça-feira, a condenação de Irmgard Furchner, a quem foi aplicada uma pena suspensa de dois anos, em dezembro de 2022, por um tribunal estadual de Itzehoe, no norte da Alemanha.

Foi acusada de fazer parte do aparelho que ajudou o campo perto de Danzig, atualmente a cidade polaca de Gdansk, a funcionar. Foi condenada por ser cúmplice de homicídio em 10.505 casos e cúmplice de tentativa de homicídio em cinco casos.

Numa audiência no tribunal federal de Leipzig, no mês passado, os advogados de Furchner puseram em dúvida se ela foi realmente cúmplice dos crimes cometidos pelo comandante e por outros altos funcionários do campo, e se tinha realmente conhecimento do que se passava em Stutthof.

O tribunal de Itzehoe afirmou que os juízes estavam convencidos de que Furchner "sabia e, através do seu trabalho como estenógrafa no gabinete do comandante do campo de concentração de Stutthof, de 1 de junho de 1943 a 1 de abril de 1945, apoiou deliberadamente o facto de 10.505 prisioneiros terem sido cruelmente mortos por gaseamento, pelas condições hostis do campo", pelo transporte para o campo de extermínio de Auschwitz e pelo envio em marchas da morte no final da guerra.

Durante o processo original, os procuradores afirmaram que o julgamento de Furchner poderia ser o último do género.

No entanto, um gabinete especial do Ministério Público Federal em Ludwigsburg, encarregado de investigar os crimes de guerra da era nazi, diz que há mais três casos pendentes com procuradores ou tribunais em várias partes da Alemanha. A idade avançada dos suspeitos é cada vez mais um fator de incerteza quanto à sua capacidade para serem julgados.

Cúmplice de homicídio

O caso Furchner é um dos vários que, nos últimos anos, se baseou num precedente estabelecido em 2011 com a condenação do antigo operário automóvel do Ohio, John Demjanjuk, como cúmplice de homicídio, alegadamente por ter servido como guarda no campo de extermínio de Sobibor. Demjanjuk, que negou as alegações, morreu antes de o seu recurso poder ser ouvido.

Anteriormente, os tribunais alemães exigiam que os procuradores justificassem as acusações apresentando provas da participação de um antigo guarda num homicídio específico, uma tarefa muitas vezes quase impossível.

No entanto, durante o julgamento de Demjanjuk em Munique, os procuradores argumentaram com sucesso que o facto de ajudar um campo a funcionar era suficiente para condenar alguém como cúmplice dos homicídios aí cometidos. Em 2015, um tribunal federal confirmou a condenação de Oskar Gröning, antigo guarda de Auschwitz, com base no mesmo raciocínio.

Furchner foi julgada no tribunal de menores porque tinha 18 e 19 anos na altura dos alegados crimes e o tribunal não conseguiu estabelecer, sem margem para dúvidas, a sua "maturidade mental" nessa altura.

Inicialmente um ponto de recolha de judeus e polacos não-judeus retirados de Danzig, Stutthof foi mais tarde utilizado como "campo de educação para o trabalho", onde os trabalhadores forçados, principalmente cidadãos polacos e soviéticos, eram enviados para cumprir penas e muitas vezes morriam.

A partir de meados de 1944, dezenas de milhares de judeus dos guetos do Báltico e de Auschwitz encheram o campo, juntamente com milhares de civis polacos apanhados na brutal repressão nazi da Revolta de Varsóvia.

Entre os outros encarcerados contavam-se presos políticos, criminosos acusados, pessoas suspeitas de prática homossexual e Testemunhas de Jeová. Mais de 60 mil pessoas foram mortas no campo.