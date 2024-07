Comunidade internacional atenta a possível detenção de María Corina Machado

A Organização dos Estados Americanos convocou uma reunião para quarta-feira. O G7 solicitou ao Conselho Nacional Eleitoral que publicasse os resultados das eleições.

A preocupação sobre a Venezuela, na sequência da crise política desencadeada no país após as eleições de domingo, é generalizada.

A oposição teme a possível prisão dos seus líderes: María Corina Machado e o candidato do seu partido, Edmundo González Urrutia, que acreditam ser o vencedor. Outros políticos do partido já foram presos.

Políticos importantes pró-Chávez, como o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, estão a pedir uma pena de prisão para María Corina e Edmundo.

Justiça emite um mandado de captura

Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e chefe de campanha do presidente Nicolás Maduro, pediu ao Ministério Público esta terça-feira a prisão da líder da oposição, María Corina Machado.

“Ela deveria estar na cadeia”, disse Rodríguez aos demais deputados. “Com o fascismo não se pode ter contemplações, não há diálogo, o fascismo não tem benefícios processuais, nem é perdoado”, acrescentou.

As declarações foram feitas durante uma sessão da Assembleia Nacional e ocorreram horas antes de o poder judicial, controlado pelos chavistas ter emitido um mandado de captura para Machado.

O presidente venezuelano Nicolas Maduro com o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodriguez, durante um comício de campanha em Caracas. Quinta-feira, 18 de julho 2024 Ariana Cubillos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Pouco tempo depois deste episódio, os juízes Elsa Janeth Gómez Moreno e Ángel Fuenmayor emitiram o mandado de captura, o que significa que a detenção poderá ter lugar nas próximas horas.

Perante esta situação, alguns países ofereceram refúgio aos opositores, como é o caso da Costa Rica. “Estamos dispostos a conceder asilo político, refúgio na Costa Rica, a María Corina Machado, Edmundo González e a qualquer outra pessoa perseguida politicamente na Venezuela”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Arnoldo André, na quarta-feira.

María Corina Machado não sairá do país

Por seu lado, María Corina afirmou que não abandonaria o país e denunciou uma escalada de violência e repressão por parte do regime. “Alerto o mundo para a escalada cruel e repressiva”, escreveu na rede social X.

“Até hoje houve mais de 177 detenções arbitrárias, 11 desaparecimentos forçados e pelo menos 16 assassinatos nas últimas 48 horas”, disse a principal líder da oposição.

“Agora, depois da retumbante e inapelável vitória eleitoral que nós, venezuelanos, alcançámos a 28 de julho, a resposta do regime é o assassinato, o sequestro e a perseguição”, acrescenta.

María Corina Machado considera Edmundo González Urrutia o vencedor, com base nos registos eleitorais de que dispõe, mais de 70% do total.

O resultado destes contradiz a vitória, cada vez mais contestada, de Nicolás Maduro, anunciada pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

Comunidade internacional vira as costas a Maduro

A comunidade internacional virou as costas ao governo venezuelano. Até mesmo alguns dos seus aliados mais próximos pediram que o processo eleitoral fosse mais transparente, como foi o caso de Gustavo Petro, presidente colombiano.

“Convido o governo venezuelano a garantir que as eleições terminem em paz, permitindo um escrutínio transparente com a contagem de votos, actas e com a supervisão de todas as forças políticas do seu país e supervisão internacional profissional”, escreveu o presidente colombiano na rede social X.

Em Espanha, o primeiro a pedir a publicação das atas da CNE foi o ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares.

Agora, foi o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, que apelou a uma maior transparência. “Acompanhamos com preocupação os acontecimentos que estão a ocorrer na Venezuela e é necessário recordar o que temos vindo a dizer desde a realização das eleições: É imperativo que haja transparência na contagem dos votos”, disse Sánchez.

Reunião da Organização dos Estados Americanos

A Organização dos Estados Americanos (OEA) convocou uma reunião extraordinária para analisar esta evolução preocupante.

A reunião foi solicitada por 12 países, entre os quais os Estados Unidos, Canadá, Guatemala e Argentina.

Os países reuniram-se na quarta-feira pelas 15 horas ( 19 horas portuguesas) para debater as dúvidas geradas pelo processo eleitoral na Venezuela, bem como as possíveis soluções para a falta de transparência do chavismo.

Andrés Manuel López Obrador não participará na reunião

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador não esteve presente nesta reunião.

O presidente rejeitou o convite, invocando a “parcialidade” desta organização internacional. “Não vamos participar porque não concordamos com a atitude tendenciosa da OEA”, disse na sua conferência de imprensa diária na manhã de quarta-feira.

Considerando ainda que a reunião “não ajuda na busca de uma solução pacífica e democrática para um conflito num país latino-americano.”

As suas simpatias pelo regime de Nicolás Maduro sempre foram notórias.

Embaixada da Argentina em Caracas cercada

A embaixada de um dos países membros da OEA, a Argentina, foi cercada por agentes do regime.

De acordo com o coordenador internacional do partido da oposição, Vente Venezuela, Pedro Urruchurtu, Maduro “está a tentar apoderar-se desta sede diplomática”.

As suas tensões com o presidente argentino, Javier Milei, podem estar por detrás desta decisão.

“Alertamos o corpo diplomático acreditado no país sobre esta grave violação do direito internacional”, acrescentou Urruchurtu nas redes sociais. Mas a OEA não tem sido o único órgão internacional a instar o governo venezuelano a ser mais claro.

Na quarta-feira, os ministros das Relações Exteriores do G7 pediram ao Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela que publicasse os registos eleitorais que, segundo a instituição, dariam Maduro como vencedor.

“Nós, os Ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos da América e o Alto Representante da UE, expressamos a nossa solidariedade para com o povo da Venezuela, que exerceu pacificamente o seu direito de voto”, lê-se no comunicado que emitiram.

O responsável eleitoral do partido de Maduro garantiu à “Euronews” que não o fará.

Entretanto, continuam a ser publicados novos estudos e relatórios que demonstram a fraude eleitoral no país das Caraíbas.

O Centro Carter, organização sem fins lucrativos do ex-presidente americano Jimmy Carter, é categórico. No relatório que publicou ratifica as incógnitas em torno da polémica vitória de Nicolás Maduro. " A eleição presidencial de 2024 na Venezuela não cumpriu os parâmetros e padrões internacionais e não pode ser considerada democrática”, pode ler-se.

Dos Estados Unidos, a vice-presidente do Governo, Kamala Harris, e o secretário de Estado, Antony Blinken, também apelaram a uma maior transparência.

Continuam os protestos e a repressão: 17 mortos e 749 detidos

Entretanto, continuam os protestos em todo o país e a repressão. As ruas da Venezuela têm-se enchido de manifestações que arrancam cartazes de Nicolás Maduro e antigas estátuas de Hugo Chávez.

A missão da ONU na Venezuela denunciou “a reativação da máquina repressiva” no país e uma onda de violência por parte das forças de segurança ao serviço de Nicolás Maduro.

“Estamos a assistir à reativação acelerada da máquina repressiva que nunca foi desmantelada e que está agora a ser utilizada para minar as liberdades públicas dos cidadãos”, explicou Patricia Tappatá, membro da missão.

No total, pelo menos 17 participantes nas manifestações morreram e foram efetuadas mais de 740 detenções.

Entre os detidos encontra-se o líder da oposição Freddy Superlano. A oposição denunciou torturas contra o político do Voluntad Popular, que foi detido por agentes uniformizados.

O líder da oposição no exílio, e ex-deputado do Parlamento Europeu, Leopoldo López Gil, denunciou durante uma entrevista com a 'Euronews' a repressão do regime e seu medo de detenções arbitrárias contra a oposição.

López Gil, cujo filho foi preso pelo chavismo por causa de sua atividade política , garante que a integridade de María Corina Machado e de Edmundo González Urrutia está em perigo.