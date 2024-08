UE está pronta a mobilizar os seus recursos contra os incêndios florestais

A vaga de calor que afeta a Europa está a aumentar o risco de incêndio. Vários fogos deflagaram no continente e a UE criou um mecanismo de emergência para prestar ajuda no terreno.

PUBLICIDADE

Uma vaga de calor está a atingir a Europa e, com ela, o perigo de incêndios florestais. Os fogos estão a afetar o sul do continente , nomedamente a Croácia, Itália, Grécia e países vizinhos.

Face a este perigo, a União Europeia dispõe de um instrumento de emergência denominado Mecanismo de Proteção Civil da UE. Este mecanismo, criado em 2001, tem três vertentes principais. Através dos seus Estados-Membros, a União conta com uma frota de 28 de combate a incêndios e quatro helicópteros.

A União Europeia providenciou 600 milhões de euros para a aquisição de 12 aeronaves de combate aos fogos, que estarão disponíveis até ao final da década. Estes aviões serão repartidos por seis Estados-Membros.

A União também pode intervir no terreno. "Mais de 500 bombeiros (estão pré-posicionados) em quatro Estados-Membros da UE no sul da Europa. São eles a França, Portugal, Espanha e Grécia. Podem ser chamados a ajudar as corporações de bombeiros locais em caso de necessidade", explica Balazs Ujvari, porta-voz da Comissão Europeia.

Por último, os Estados-Membros podem também recorrer às imagens de satélite do sistema Copernicus, o programa europeu de observação da Terra. Esta ferramenta foi ativada 25 vezes em 2023 para incêndios florestais em todo o mundo.

Para obter esta assistência, as autoridades nacionais podem contactar o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência em Bruxelas, que funciona 24 horas, sete dias por semana. Os países transmitem os seus pedidos e necessidades, que são depois encaminhados para as várias capitais.

"Tentamos atuar o mais rapidamente possível, o que pode demorar algumas horas, por vezes um pouco mais, por vezes até alguns minutos", sublinha Balazs Ujvari.

Prevenir em vez de sofrer

Embora a prevenção de incêndios seja da responsabilidade dos Estados-Membros, a UE introduziu um plano de ação para 2022. O objetivo passa por melhorar a capacidade administrativa e os conhecimentos bem como aumentar o investimento na antecipação dos incêndios florestais.

A UE está também a criar um método para avaliar os sistemas nacionais de prevenção e facilitar o intercâmbio de boas práticas entre os 27 Estados-Membros.

Em 2022, os incêndios florestais destruíram quase 900 000 hectares de terreno na União Europeia, de acordo com um relatório publicado pelo Centro Comum de Investigação da Comissão. Já 2023 foi um ano recorde, com o maior incêndio da Europa e uma das piores épocas de incêndios florestais alguma vez registadas na União.

O Mecanismo de Proteção Civil da UE também não se limita às fronteiras dos Estados-Membros.

"Somos solidários com toda a gente. Por isso, qualquer pessoa pode pedir ajuda", insiste Balazs Ujvari. No ano passado, a União interveio no Chile, no Canadá e na Tunísia. No mês passado, a Albânia pediu ajuda à UE.

O Mecanismo de Proteção Civil foi ativado 10 vezes no ano passado. Este ano, o mecanismo já foi acionado, pelo menos, cinco vezes.