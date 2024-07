Albânia pede ajuda à UE para combater incêndios

De euronews

Têm-se registado numerosos incêndios florestais no distrito meridional de Dropull, 250 quilómetros a sul da capital Tirana. Os incêndios têm sido agravados pelo vento e os bombeiros têm sido prejudicados pela falta de equipamento e de meios de acesso às remotas zonas montanhosas.

As autoridades albanesas solicitaram a assistência da União Europeia para ajudar a combater os incêndios florestais no sul do país.

O Ministro do Interior, Taulant Balla, disse na quinta-feira que o governo pediu ajuda ao Centro de Coordenação de Resposta de Emergência (CCRE) da Comissão Europeia.

"Estamos em contato com o Centro do Mecanismo Europeu de Solidariedade, através do qual gostaríamos de continuar a luta a partir do ar, porque, como vimos, é quase impossível intervir em grande parte dos locais de incêndio existentes", afirmou.

Balla afirmou que era "impossível" para os bombeiros e militares do país extinguir os incêndios em algumas zonas montanhosas remotas e que apenas dispunham de um helicóptero Cougar.

"Não ganhámos a guerra. É provável que tenhamos ganho algumas pequenas batalhas, mas a guerra com um fogo tão extenso de alguns quilómetros é difícil", acrescentou.

Os incêndios têm sido alimentados pelo vento e os bombeiros têm sido prejudicados pela falta de equipamento e de meios de acesso às zonas montanhosas remotas.

A Albânia tem sido atingida por uma vaga de calor com temperaturas que atingem os 42 graus Celsius em algumas zonas centrais. O Ministério da Defesa afirma que o calor extremo provocou a deflagração de pelo menos 23 incêndios florestais só nas últimas 24 horas.

Onda de calor na Europa

Entretanto, a vaga de calor que tem afetado partes da Europa Central e do Sul fez subir o mercúrio na vizinha Sérvia.

Um incêndio florestal arde numa zona remota do distrito de Dropull, no sul do país, a 11 de julho de 2024 Screenshot from AP video 4505535

As autoridades registaram temperaturas de cerca de 35 graus centígrados no norte do país e, na capital Belgrado, os médicos relataram ter tratado pessoas que tinham desmaiado, sentido tonturas ou queixas de dores de cabeça devido ao calor.

As autoridades sérvias afirmaram que o aumento da utilização do ar condicionado levou a um enorme consumo de energia, semelhante aos níveis normalmente registados no inverno, quando muitos habitantes do país balcânico utilizam a eletricidade para aquecimento.

Durante uma onda de calor anterior, no mês passado, o Montenegro, a Bósnia, a Croácia e a Albânia sofreram um grande corte de eletricidade devido à sobrecarga e ao colapso de uma linha de distribuição regional.

Na Eslovénia, as temperaturas foram igualmente elevadas. "Estamos perante uma vaga de calor que vai durar mais tempo do que as duas que tivemos em junho. Será também mais forte.

Ontem foi o terceiro dia que qualificou esta situação como uma onda de calor. É por isso que emitimos um aviso ontem. O calor esteve e vai continuar a estar entre os 30 e os 36 graus Celsius", disse o meteorologista Branko Gregorcic.