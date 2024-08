De Euronews com AP

O governo australiano elevou, na segunda-feira, o nível de alerta de ameaça terrorista do país de "possível" para "provável", citando preocupações sobre a crescente radicalização entre os jovens e as tensões comunitárias sobre a guerra entre Israel e o Hamas.

É a primeira vez que o nível de ameaça foi elevado para o ponto médio do nível de ameaça de cinco níveis da Austrália desde novembro de 2022. Nos últimos oito anos, o nível permaneceu em "provável".

No entanto, o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese disse que, embora os funcionários do governo acreditem que o terrorismo se tornou um perigo crescente, não estão a viver nenhuma ameaça em particular.

"Quero assegurar aos australianos que provável não significa inevitável, e não significa que haja informações sobre uma ameaça ou perigo iminente", disse Albanese aos repórteres.

O primeiro-ministro australiano disse que o seu governo estava a agir de acordo com o conselho da agência de espionagem doméstica do país.

"O conselho que recebemos é que mais australianos estão a abraçar uma gama mais diversificada de ideologias extremistas, e é nossa responsabilidade estarmos vigilantes", disse Albanese.

"Assistimos a um aumento global da violência e do extremismo com motivações políticas. Muitas democracias estão a trabalhar para resolver este problema, incluindo os nossos amigos nos Estados Unidos e no Reino Unido. Há muitos fatores que impulsionam esta tendência global para a violência. Os governos de todo o mundo estão preocupados com a radicalização dos jovens, a radicalização em linha e o surgimento de novas ideologias mistas".

A última vez que as autoridades australianas declararam um ato terrorista foi em abril, quando um rapaz de 16 anos foi acusado de ter esfaqueado um bispo de Sydney durante uma cerimónia religiosa transmitida em direto.