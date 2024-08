De Euronews com AP

Em 9 agosto, a polícia descobriu o corpo de uma médica estagiária de 31 anos no R.G. Kar Medical College, uma instituição estatal. Um voluntário da polícia que trabalhava no hospital foi detido em ligação com o crime, mas a família da vítima alega que se tratou de uma violação coletiva.

Os profissionais de saúde indianos iniciaram uma greve nacional em protesto contra a violação e o assassínio de uma médica estagiária num hospital público do estado de Bengala Ocidental.

A greve de sábado foi convocada pela Associação Médica Indiana, que declarou que todos os serviços não essenciais dos hospitais seriam encerrados em todo o país durante 24 horas.

"Há uma raiva que tem fervilhado há gerações entre os médicos, entre as mulheres, entre todos os profissionais de saúde, por não serem tratados com respeito pelo público, pelos meios de comunicação social e pelo governo, que não nos trata com a dignidade que nos é devida", afirmou a ginecologista Tripti Sharan.

"Esta violação abalou a nossa fé no sistema".

Pessoal médico segura velas e caminha numa manifestação de protesto em Prayagraj contra a violação e o assassínio de uma médica estagiária, 17 de agosto de 2024

Os protestos para exigir um ambiente de trabalho mais seguro contaram com a participação de milhares de pessoas, na sua maioria mulheres.

"Há muitas exigências. A primeira é a segurança das mulheres, especialmente nos locais de trabalho. Os locais de trabalho não são propícios às mulheres trabalhadoras. Não há salas de serviço, a segurança é questionável", disse uma manifestante anónima.

Em 9 de agosto, a polícia descobriu o corpo ensanguentado de uma médica estagiária de 31 anos na sala de seminários do R.G. Kar Medical College and Hospital, na cidade de Calcutá, no leste do país.

Um voluntário da polícia que trabalhava no hospital foi detido em ligação com o crime, mas a família da vítima alega que se tratou de uma violação coletiva e que houve mais pessoas envolvidas.

A autópsia confirmou a agressão sexual.

Tenho de me preocupar muito com a segurança dos meus alunos. Tudo pode acontecer dentro de um hospital. Keerti Khaitan Médica Ginecologista

O caso está a ser investigado por investigadores federais, depois dos funcionários do governo do Estado terem sido acusados de terem conduzido mal a investigação.

"Penso que a forma como estamos a educar os nossos rapazes é que é questionável", afirmou a médica Shalini Pandey, membro da Associação Médica Indiana.

"A partir da base, temos de mudar a mentalidade das pessoas, a forma como olham para uma rapariga quando ela está a andar na rua".

A violência sexual contra as mulheres é um problema generalizado na Índia.

Em 2022, a polícia registou 31 516 denúncias de violação, um aumento de 20% em relação a 2021, de acordo com o National Crime Records Bureau.