Papa Francisco apela à proteção dos jovens durante visita a Timor-Leste

Trata-se de um reconhecimento indireto do escândalo de abusos sexuais que envolveu o vencedor do Prémio Nobel da Paz, D. Carlos Ximenes Belo.

O Papa Francisco chegou a Timor na segunda-feira, onde foi recebido por uma multidão eufórica que aguardava nas ruas a comitiva papal. Logo no aeroporto, foi entregue ao sumo pontífice um cachecol com as cores tradicionais, que Francisco usava quando foi saudado pelo presidente timorense José Ramos-Horta e o primeiro-ministro Xanana Gusmão, dois dos mais venerados heróis da independência de Timor-Leste, que saudaram Francisco no aeroporto e reuniram-se com ele em privado.

Seguiu-se depois o primeiro discurso do Papa em terras timorenses, no encontro com as autoridades, a sociedade civil e o Corpo Diplomático em Dili, no Palácio Presidencial, onde o Papa lembrou os mais jovens. “Não nos esqueçamos de tantas crianças e adolescentes cuja dignidade foi ferida", disse.

"Este fenómeno está a surgir em todo o mundo e todos nós somos chamados a agir de forma responsável para evitar todo o tipo de abusos e garantir um crescimento sereno aos nossos jovens", acrescentou.

Acredita-se que este discurso provém de um reconhecimento indireto do escândalo de abusos que envolveu o bispo Carlos Ximenes Belo.

Belo, que foi anteriormente o chefe da Igreja Católica timorense e galardoado com o Prémio Nobel da Paz em 1996 por ter sido fundamental para a independência do país da Indonésia em 2002, demitiu-se abrutamente no mesmo ano, alegando problemas de saúde. Foi enviado para Moçambique para trabalhar como missionário antes de se mudar para Portugal.

Foi secretamente proibido pelo Vaticano de ter contacto com crianças, ou com Timor-Leste, na sequência de alegações de que teria abusado sexualmente de rapazes menores de idade durante um período de 20 anos, que acabaram por ser tornadas públicas e reconhecidas pelo Vaticano em 2022.

Após o seu discurso no Palácio Presidencial, o Papa encontrou-se com crianças com deficiência na Escola Irmas Alma em Díli, capital de Timor-Leste, onde foi recebido calorosamente pelas freiras e pelas crianças.

Mais tarde, chegou à Catedral da Imaculada Conceição em Díli, onde se encontrou com funcionários religiosos, seminaristas e catequistas.

O Papa Francisco realçou a “aurora de paz e liberdade” de Timor-Leste após um período de “dias sombrios e difíceis”.

Lembrou também a resiliência e a fé do povo timorense que nunca perdeu a esperança durante o período “dramático” da luta pela independência.

Timor-Leste é o país mais católico fora do Vaticano. Os seus habitantes estavam ansiosos por acolher o primeiro Papa a visitá-los enquanto nação independente. O último Papa a visitar o país foi João Paulo II, em 1989, ainda o país estava sob o domínio indonésio.

Por fim, o Papa Francisco elogiou também os esforços timorenses "para alcançar a plena reconciliação com os [seus] irmãos e irmãs na Indonésia”.

Esta é a terceira paragem do Papa na sua viagem de 12 dias pelo sudeste asiático e Oceânia, tendo visitado anteriormente a Indonésia e a Papua Nova Guiné.

Depois de Timor-Leste, Francisco visitará Singapura antes de regressar a Roma a 13 de setembro.