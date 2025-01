De Euronews com AP

Foi o primeiro, e provavelmente o último, confronto entre o governador democrata do Minnesota e o senador republicano do Ohio, depois do debate do mês passado entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump.

Os candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos, Tim Walz e JD Vance, defrontaram-se na noite de terça-feira naquele que poderá ter sido o último debate da campanha presidencial de 2024.

Os candidatos discutiram acaloradamente temas que vão desde a imigração às alterações climáticas, mas a maior parte dos seus ataques não foram dirigidos um ao outro, mas aos seus companheiros de corrida presidencial, Donald Trump e Kamala Harris.

Foi um reflexo do facto de a maioria dos eleitores norte-americanos não votar com base no vice-presidente, e do papel histórico de um candidato a vice-presidente que serve para lançar ataques aos companheiros de corrida.

Não há mais debates no calendário político antes do dia das eleições. O confronto de terça-feira ocorreu num momento em que os riscos globais da competição voltaram a aumentar, com o Irão a disparar mísseis contra Israel.

Diferentes abordagens à escalada no Médio Oriente

O ataque com mísseis balísticos do Irão a Israel, na terça-feira, provocou um contraste entre o democrata e o republicano em matéria de política externa: Walz prometeu uma "liderança firme" sob o comando de Harris, enquanto Vance prometeu um regresso à "paz através da força" se Trump for reconduzido na liderança da Casa Branca.

"O que é fundamental aqui é que uma liderança firme vai ser importante", disse Walz, referindo-se depois ao "Donald Trump de quase 80 anos que fala sobre o tamanho das multidões" e responde a crises globais através de um tweet.

Vance, por seu lado, prometeu um regresso à "dissuasão efetiva" sob Trump contra o Irão, refutando as críticas de Walz a Trump ao atacar Harris e o papel da vice-presidente na administração Biden.

Furacão Helena abriu conversa sobre alterações climáticas

Na sequência da devastação do furacão Helena, Vance respondeu a uma pergunta sobre as alterações climáticas e deu uma resposta sobre empregos e indústria transformadora, fazendo um desvio em relação às afirmações anteriores de Trump de que o aquecimento global é uma "farsa".

Vance defendeu que a melhor forma de combater as alterações climáticas era transferir mais produção para os Estados Unidos, porque o país tem a economia de energia mais limpa do mundo. Foi um desvio distintamente doméstico numa crise global, especialmente depois de Trump ter retirado os EUA dos acordos internacionais do clima de Paris durante a sua administração.

Walz também manteve o foco na mudança climática doméstica, elogiando os investimentos em energia renovável do governo Biden, bem como os níveis recorde de produção de petróleo e gás natural. "Conseguimos ver-nos a tornar-nos uma superpotência energética no futuro", disse Walz.

Foi uma visão decididamente otimista de um problema global generalizado e sombrio.