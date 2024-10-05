Com uma repressão feroz, o presidente da Tunísia deverá ser reeleito no domingo

Com os principais opositores presos ou fora da corrida eleitoral, o Presidente tunisino, Kais Saied, enfrenta poucos obstáculos para vencer a eleição no domingo e deverá ser reeleito cinco anos após a conquista do primeiro mandato.

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As eleições presidenciais, a 6 de outubro, são as terceiras neste país norte-africano desde que os protestos levaram à destituição do Presidente Zine El Abidine Ben Ali em 2011 - o primeiro autocrata derrubado pela primavera Árabe, cujas manifestações comprometeram líderes no Egito, Líbia e Iémen.

Os observadores internacionais elogiaram o facto de os dois últimos sufrágios terem respeitado as normas democráticas. Mas uma série de detenções e de ações levadas a cabo pela "autoridade eleitoral" nomeada por Saied levantaram questões sobre o valor democrático da corrida eleitoral deste ano. Os partidos da oposição apelaram a um boicote.

A Tunísia tem sido aclamada como o único caso de sucesso da primavera Árabe. Enquanto golpes de Estado, contra-revoluções e guerras civis agitam a região, a nação norte-africana consagrou uma nova constituição democrática e viu os principais grupos da sociedade civil ganharem o Prémio Nobel da Paz.

No entanto, os novos dirigentes não conseguiram impulsionar avanços económicos e foram afectados por lutas políticas internas e episódios de violência.

A política da UE para a Tunísia

Entretanto, no período que antecedeu as eleições deste domingo, a UE manteve-se em grande parte silenciosa sobre a possibilidade de um retrocesso democrático na Tunísia. Com a migração a ser uma questão política importante que domina muitos dos recentes atos eleitorais em países europeus, uma das principais preocupações de Bruxelas é impedir a chegada dos barcos.

Um acordo entre a UE e a Tunísia, assinado em 2023, foi concebido para abrandar o número de migrantes que tentam a perigosa travessia do Mediterrâneo. Em troca, a Tunísia recebe centenas de milhões de euros de ajuda financeira.

De facto, o número de migrantes que chegam à costa italiana, o território da UE mais próximo da Tunísia, diminuiu drasticamente. Em 2023, apenas 135 mil migrantes alcançaram Itália, mas, até 4 de outubro de 2024, apenas 51 mil o fizeram.

Tendo em conta que o verão já terminou, altura em que a maioria dos migrantes tenta a travessia, o número é muito inferior ao do ano passado.

ARQUIVO - Um barco da Guarda Costeira italiana transporta migrantes enquanto turistas num barco, em primeiro plano, observam, perto do porto da ilha siciliana de Lampedusa Cecilia Fabiano/LaPresse

Tragicamente, os corpos continuam a dar à costa na Tunísia, uma vez que alguns dos barcos que transportam tunisinos e migrantes da África subsariana conseguem apenas percorrer algumas milhas náuticas antes de se afundarem.

O governo de Saied tem adotado uma abordagem dura contra os migrantes que chegam da África subsariana, muitos dos quais se viram presos na Tunísia enquanto tentavam chegar à Europa.

No início de 2023, Saied incitou os seus apoiantes ao acusar os migrantes de violência e de criminalidade, apresentando-os como parte de um plano para alterar a demografia do país.

A retórica anti-migrante deu origem a actos de violência extrema e a repressão por parte das autoridades. No ano passado, as forças de segurança visaram as comunidades migrantes, desde a costa até à capital, com uma série de detenções, deportações para o deserto e a demolição de campos de tendas em Tunes e nas cidades costeiras.

A InfoMigrants, uma ONG de defesa dos direitos dos migrantes, publicou no X, a 30 de setembro, um vídeo angustiante que parecia mostrar migrantes africanos em perigo depois de terem sido abandonados no deserto.

Analistas, como Anthony Dworkin, do Conselho Europeu de Relações Externas, dizem que a UE também quer manter o Presidente Saied do seu lado.

A UE, escreveu Dworkin num artigo de opinião, quer impedir “a Rússia e a China de fazerem mais incursões estratégicas e comerciais” em África.

Quem é Kais Saied?

Saied ganhou o seu primeiro mandato em 2019 como um outsider político. Avançou para a segunda volta prometendo dar início a uma “Nova Tunísia” e dar mais poder aos jovens e aos governos locais.

As eleições deste ano oferecerão uma janela para a opinião popular se pronunciar sobre a trajetória que a democracia da Tunísia tomou desde que Saied assumiu o cargo.

Os apoiantes de Saied parecem ter permanecido leais à sua promessa de transformar a Tunísia. O Presidente não está filiado em nenhum partido político e não é claro até que ponto o seu apoio é profundo entre os tunisinos.

Esta é a primeira corrida presidencial desde que Saied revolucionou a política do país em julho de 2021, declarando o estado de emergência, demitindo o primeiro-ministro, suspendendo o parlamento e reescrevendo a Constituição da Tunísia para consolidar o seu próprio poder.

Estas acções indignaram os grupos pró-democracia e os principais partidos da oposição, que as apelidaram de golpe de Estado. No entanto, apesar da ira dos políticos, os eleitores aprovaram a nova constituição de Saied num referendo pouco participado no ano seguinte.

Posteriormente, as autoridades começaram a prender os críticos de Saied, incluindo jornalistas, advogados, políticos e figuras da sociedade civil, acusando-os de pôr em perigo a segurança do Estado e de violar uma controversa lei contra as notícias falsas que, segundo os observadores, sufoca a dissidência.

Em 2022 e 2023, menos eleitores compareceram às eleições legislativas num contexto de crise económica e de apatia política generalizada.

Repressão da oposição

Muitos queriam desafiar Saied, mas poucos conseguiram.

Dezassete potenciais candidatos apresentaram documentação para concorrer e a autoridade eleitoral tunisina aprovou apenas três: Saied, Zouhair Maghzaoui e Ayachi Zammel.

Maghzaoui é um político veterano que fez campanha contra o programa económico de Saied e as recentes detenções políticas. No entanto, é odiado pelos partidos da oposição por ter apoiado a constituição de Saied e as anteriores acções de consolidação do poder presidencial.

Zammel é um homem de negócios. Durante a campanha, foi condenado a pena de prisão em quatro casos de fraude eleitoral relacionados com as assinaturas que a sua equipa reuniu para se qualificar para o escrutínio.

Outros candidatos queriam candidatar-se mas foram impedidos. No mês passado, a autoridade eleitoral, conhecida como "ISIE", rejeitou uma decisão judicial que a obrigava a reintegrar três outros candidatos.

Com muitos presos, detidos ou condenados por acusações relacionadas com as suas actividades políticas, as figuras mais conhecidas da oposição tunisina também não participam.

Entre elas, o líder do partido mais bem organizado da Tunísia, o Ennahda, de 83 anos, que subiu ao poder após a primavera Árabe. Rached Ghannouchi, cofundador do partido islâmico e antigo presidente da Câmara dos Representantes da Tunísia, está preso desde o ano passado, depois de ter criticado Saied.

A repressão inclui também um dos maiores detractores de Ghannouchi: Abir Moussi, um legislador de direita conhecido por se insurgir contra os islamistas e por falar com nostalgia da Tunísia anterior à primavera Árabe. O presidente do Partido Destouriano Livre, de 49 anos, também foi preso no ano passado depois de ter criticado Saied.

Outros políticos menos conhecidos que anunciaram planos de se candidatarem também foram presos ou condenados por acusações semelhantes.

Os grupos da oposição apelaram ao boicote da corrida. A Frente de Salvação Nacional - uma coligação de partidos seculares e islamistas, incluindo o Ennahda - denunciou o processo como uma farsa e questionou a legitimidade das eleições.

A economia da Tunísia em crise

A economia do país continua a enfrentar grandes desafios. Apesar das promessas de Saied de traçar um novo rumo para a Tunísia, o desemprego tem aumentado constantemente, atingindo 16%, um dos mais elevados da região, com os jovens tunisinos a serem particularmente afectados.

O crescimento tem sido lento desde a pandemia de COVID-19 e a Tunísia continua a depender de credores multilaterais como o Banco Mundial e a União Europeia. Atualmente, a Tunísia deve-lhes mais de 8,1 mil milhões de euros. Para além da reforma agrícola, a estratégia económica global de Saied não é clara.

Há muito que as negociações sobre um plano de ajuda de 1,7 mil milhões de euros proposto pelo Fundo Monetário Internacional em 2022 estão paradas. Saied não tem estado disposto a aceitar as suas condições, que incluem a reestruturação de empresas estatais endividadas e a redução dos salários do sector público. Algumas das estipulações do FMI - incluindo o levantamento dos subsídios à eletricidade, à farinha e ao combustível - seriam provavelmente impopulares entre os tunisinos que dependem dos seus baixos custos.

Os analistas económicos dizem que os investidores estrangeiros e locais estão relutantes em investir na Tunísia devido aos riscos políticos contínuos e à falta de garantias.

A difícil situação económica teve um efeito duplo numa das principais questões políticas da Tunísia: a migração. De 2019 a 2023, um número crescente de tunisinos tentou emigrar para a Europa sem autorização.